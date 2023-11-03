"Будет холодно": как жители пострадавшего от удара дома в Херсоне готовятся к зиме (фото)

По словам местных жителей, они до сих пор справляются с последствиями вражеской атаки, хотя прошел практически месяц. Сейчас они готовятся к похолоданию уже в новых условиях.

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8 октября в один из многоэтажных домов Херсона попал российский снаряд, в результате чего полностью было разрушено две квартиры и пострадали люди. Спустя практически месяц местные жители продолжают приходить в себя и параллельно готовиться к зиме. Об этом сообщает "Суспiльне" 2 ноября.

Глава Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) Лариса Коломойцева поделилась, что в квартире, куда и прилетел снаряд ВС РФ, проживала семья с маленьким ребенком. В момент удара родители прикрыли 8-месячного младенца собой, поэтому он и не получил травм. В результате семья выехала, а жители до сих пор разбираются с последствиями. К работе они приступили на утро после инцидента.

"Люди вышли как только стало светло. Наш электрик оттянул провода, молодые ребята оттянули дерево, которое перекрыло дорогу. Я начала сразу набирать ОВА. Они приехали распилили деревья и уже утром зашивали людям окна. Очень много было стекла. На второй день приехали коммунальщики и все помогли", — рассказала Лариса Коломойцева.

Жители дома в Херсоне, куда попал вражеский снаряд, начали готовиться к зиме Фото: Суспільне Жители дома в Херсоне, куда попал вражеский снаряд, начали готовиться к зиме Фото: Суспільне Жители дома в Херсоне, куда попал вражеский снаряд, начали готовиться к зиме Фото: Суспільне

Своими воспоминаниями о трагической ночи поделилась и местная жительница Ольга Урбанская. В момент удара колыхнуло весь дом, но она не сразу поняла, что "прилетело" настолько близко. Все сильно испугались, включая детей 6, 9 и 11-летнего возраста, которые проживают в подъезде.

Волонтерка Юлия Помазкова сразу начала помогать людям, которые оказались в беде. Они приносила продукты, одеяла, матрасы.

"Люди нуждаются в гуманитарной поддержке, я как волонтер могу это подтвердить и сказать, что ее сейчас недостаточно. Начиная с продуктов и заканчивая там каким-то одеялом. А еще необходима гигиена, как говорят от А до Я", — рассказывает девушка, которая приступила к этой деятельности с первых дней деоккупации города.

Сейчас продолжается подготовка к зимнему периоду. Сотрудники газовой службы и ТЭЦ признали дом, который сейчас заселен на половину, готовым к отопительному сезону 2023/2024.

"Задержка с выписками. Я понимаю, что людей много пострадали, и полиция не успевает выдавать. Также говорят, что с середины ноября будет отопление, а если мы на эти щели не наденем пленку, будет холодно", — продолжила Лариса Коломойцева.

Напомним, 31 октября сообщалось, что ВС РФ обстреляли центр Херсона, в результате чего было повреждено 10 автомобилей и погиб мужчина. По городу могла ударить баллистическая ракета, которая и привела к разрушительным последствиям.