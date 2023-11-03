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"Будет холодно": как жители пострадавшего от удара дома в Херсоне готовятся к зиме (фото)

Херсон, обстрел Херсона, война РФ против Украины, последствия удара, разрушения, террор
Фото: Суспільне | Жители дома в Херсоне, куда попал вражеский снаряд, начали готовиться к зиме

По словам местных жителей, они до сих пор справляются с последствиями вражеской атаки, хотя прошел практически месяц. Сейчас они готовятся к похолоданию уже в новых условиях.

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8 октября в один из многоэтажных домов Херсона попал российский снаряд, в результате чего полностью было разрушено две квартиры и пострадали люди. Спустя практически месяц местные жители продолжают приходить в себя и параллельно готовиться к зиме. Об этом сообщает "Суспiльне" 2 ноября.

Глава Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) Лариса Коломойцева поделилась, что в квартире, куда и прилетел снаряд ВС РФ, проживала семья с маленьким ребенком. В момент удара родители прикрыли 8-месячного младенца собой, поэтому он и не получил травм. В результате семья выехала, а жители до сих пор разбираются с последствиями. К работе они приступили на утро после инцидента.

"Люди вышли как только стало светло. Наш электрик оттянул провода, молодые ребята оттянули дерево, которое перекрыло дорогу. Я начала сразу набирать ОВА. Они приехали распилили деревья и уже утром зашивали людям окна. Очень много было стекла. На второй день приехали коммунальщики и все помогли", — рассказала Лариса Коломойцева.

Херсон, обстрел Херсона, война РФ против Украины, последствия удара, разрушения, террор Fullscreen
Жители дома в Херсоне, куда попал вражеский снаряд, начали готовиться к зиме
Фото: Суспільне
Херсон, обстрел Херсона, война РФ против Украины, последствия удара, разрушения, террор Fullscreen
Жители дома в Херсоне, куда попал вражеский снаряд, начали готовиться к зиме
Фото: Суспільне
Херсон, обстрел Херсона, война РФ против Украины, последствия удара, разрушения, террор Fullscreen
Жители дома в Херсоне, куда попал вражеский снаряд, начали готовиться к зиме
Фото: Суспільне
Херсон, обстрел Херсона, война РФ против Украины, последствия удара, разрушения, террор
Херсон, обстрел Херсона, война РФ против Украины, последствия удара, разрушения, террор
Херсон, обстрел Херсона, война РФ против Украины, последствия удара, разрушения, террор

Своими воспоминаниями о трагической ночи поделилась и местная жительница Ольга Урбанская. В момент удара колыхнуло весь дом, но она не сразу поняла, что "прилетело" настолько близко. Все сильно испугались, включая детей 6, 9 и 11-летнего возраста, которые проживают в подъезде.

Волонтерка Юлия Помазкова сразу начала помогать людям, которые оказались в беде. Они приносила продукты, одеяла, матрасы.

"Люди нуждаются в гуманитарной поддержке, я как волонтер могу это подтвердить и сказать, что ее сейчас недостаточно. Начиная с продуктов и заканчивая там каким-то одеялом. А еще необходима гигиена, как говорят от А до Я", — рассказывает девушка, которая приступила к этой деятельности с первых дней деоккупации города.

Сейчас продолжается подготовка к зимнему периоду. Сотрудники газовой службы и ТЭЦ признали дом, который сейчас заселен на половину, готовым к отопительному сезону 2023/2024.

"Задержка с выписками. Я понимаю, что людей много пострадали, и полиция не успевает выдавать. Также говорят, что с середины ноября будет отопление, а если мы на эти щели не наденем пленку, будет холодно", — продолжила Лариса Коломойцева.

Напомним, 31 октября сообщалось, что ВС РФ обстреляли центр Херсона, в результате чего было повреждено 10 автомобилей и погиб мужчина. По городу могла ударить баллистическая ракета, которая и привела к разрушительным последствиям.