"Буде холодно": як мешканці постраждалого від удару будинку в Херсоні готуються до зими (фото)

За словами місцевих жителів, вони досі справляються з наслідками ворожої атаки, хоча минув практично місяць. Зараз вони готуються до похолодання вже в нових умовах.

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8 жовтня в один із багатоповерхових будинків Херсона влучив російський снаряд, унаслідок чого повністю було зруйновано дві квартири і постраждали люди. Майже через місяць місцеві жителі продовжують оговтуватися і паралельно готуватися до зими. Про це повідомляє "Суспільне" 2 листопада.

Голова Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) Лариса Коломойцева поділилася, що у квартирі, куди й прилетів снаряд ЗС РФ, мешкала сім'я з маленькою дитиною. У момент удару батьки прикрили 8-місячне немовля собою, тому воно й не зазнало травм. У результаті сім'я виїхала, а жителі досі розбираються з наслідками. До роботи вони приступили на ранок після інциденту.

"Люди вийшли щойно стало світло. Наш електрик відтягнув дроти, молоді хлопці відтягнули дерево, яке перекрило дорогу. Я почала одразу набирати ОВА. Вони приїхали розпиляли дерева і вже вранці зашивали людям вікна. Дуже багато було скла. На другий день приїхали комунальники і все допомогли", — розповіла Лариса Коломойцева.

Мешканці будинку в Херсоні, куди влучив ворожий снаряд, почали готуватися до зими Фото: Суспільне Мешканці будинку в Херсоні, куди влучив ворожий снаряд, почали готуватися до зими Фото: Суспільне Мешканці будинку в Херсоні, куди влучив ворожий снаряд, почали готуватися до зими Фото: Суспільне

Своїми спогадами про трагічну ніч поділилася і місцева жителька Ольга Урбанська. У момент удару захитало весь будинок, але вона не одразу зрозуміла, що "прилетіло" настільки близько. Усі добряче злякалися, включно з дітьми 6, 9 і 11-річного віку, які проживають у під'їзді.

Волонтерка Юлія Помазкова одразу почала допомагати людям, які опинилися в біді. Вони приносила продукти, ковдри, матраци.

"Люди потребують гуманітарної підтримки, я як волонтер можу це підтвердити і сказати, що її зараз недостатньо. Починаючи з продуктів і закінчуючи там якоюсь ковдрою. А ще необхідна гігієна, як кажуть від А до Я", — розповідає дівчина, яка приступила до цієї діяльності з перших днів деокупації міста.

Наразі триває підготовка до зимового періоду. Співробітники газової служби та ТЕЦ визнали будинок, який зараз заселений на половину, готовим до опалювального сезону 2023/2024.

"Затримка з витягами. Я розумію, що людей багато постраждали, і поліція не встигає видавати. Також кажуть, що з середини листопада буде опалення, а якщо ми на ці щілини не одягнемо плівку, буде холодно", — продовжила Лариса Коломойцева.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли центр Херсона, внаслідок чого було пошкоджено 10 автомобілів і загинув чоловік. По місту могла вдарити балістична ракета, яка й призвела до руйнівних наслідків.