ЗС РФ обстріляли центр Херсона: пошкоджено десять автомобілів, загинув чоловік (фото)

Представник Сил оборони вказав, що по Херсону могла вдарити російська балістична ракета. Повітряні сили поки що офіційно не підтвердили застосування окупантами такого виду озброєння.

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Зранку 31 жовтня ЗС РФ обстріляли Дніпровський район Херсона. Російські снаряди пошкодили десятки автомобілів і кілька складських приміщень. Снаряди влучили по дорозі, яка прямує з обласного центру. Внаслідок удару загинув чоловік. У деталях російського удару розібрався Фокус.

О 10:47 в області було оголошено загрозу балістики, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Після вибуху в обласному центрі Telegram-канал "Николаевский Ванек" о 10:49 вказав, що можлива причина вибуху — влучання балістичної ракети ЗС РФ.

Обстріл Херсона: повідомлення про балістичну ракету РФ Фото: Telegram / "Миколаївський Ваньок"

Російський обстріл відбувся вранці, свідчать заяви Херсонської обласної прокуратури та голови Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Ворог загрожував двом районам міста — Центральному та Дніпровському.

Обстріл Херсону: Центральний район Фото: Вікіпедія Обстріл Херсону: Дніпровський район Фото: Вікіпедія

Під удар потрапив Дніпровський район, розташований навпроти Олешок та Антонівського мосту. Снаряди також летіли у напрямку дороги, яка веде з Херсону у напрямку села Наддніпрянського, вказали в прокуратурі.

Обстріл Херсону 31 жовтня: карта Фото: Google maps

Повітряні Сили ЗСУ поки що офіційно не підтвердили, що по Херсону ЗС РФ вдарили балістичною ракетою.

Обстріл Херсону 31 жовтня: деталі

Обстріл, який стався близько 11:00, зачепив Центральний район Херсона, пошкодив десять автомобілів та складські приміщення, заявив Мрочко. Зі слів посадовця, осколкові поранення отримав 34-річний чоловік, якого відправили до лікарні.

Під час удару о 10:00 одна людина загинула, повідомили в прокуратурі. Також опублікували дві світлини: на одній — вирва від вибуху снаряда, на другій — палаюче авто на узбіччі.

Обстріл Херсону: вирва від удару снаряду Фото: Херсонська обласна прокуратура Обстріл Херсону: палаюче авто Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсонські обласній прокуратурі вказали, що розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК — порушення правил війни. Коли українське правосуддя дістанеться до винуватців обстрілу 31 жовтня, то може покарати їх тюремним ув'язненням на термін від 10 до 15 років або довічним.

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ вказується, що ЗС РФ щодня обстрілюють правобережжя Херсонщини. При цьому використовують і артилерію, і авіацію. Тим часом українські військові з ОСУВ "Одеса" ведуть контрбатарейну боротьбу.

Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили, що бійці Сил оборони України розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра. Щоб їх зупинити, ЗС РФ масовано використовують керовані авіабомби, однак вони не зупинили бійців ЗСУ, зазначив воєнний експерт з Австрії. На його думку, Генштаб має достатньо ресурсів, щоб відкрити ще один фронт на Херсонщині.

Між тим командир роти аеророзвідки "Мадяр" показав удари FPV-дронів по російських бронемашинах, які їхали під Кринками на лівобережжі. Вдалось підірвати три одиниці ворожої техніки, свідчить відео.

Нагадуємо, у РФ стався вибух на заводі "Урал", на якому виробляють порох для російських снарядів та ракет. Місцева влада заявила, що вибух не завадив роботі підприємства. Тим часом у Донецькій області російські війська пошкодили місцеву електростанцію, залишивши без світла тисячі людей.