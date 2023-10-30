"Можуть відкрити ще один фронт": у ЗСУ вистачає сил для форсування Дніпра, — Том Купер

Росіяни намагаються втримати форсування Дніпра за допомогою керованих авіабомб, розповів військовий експерт. Бомби можуть зашкодити бійцям ЗСУ, але не зупиняють просування на лівобережжя Херсонщини.

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Бійці ЗСУ втримують на Лівобережжі Херсонщини плацдарм площею близько 180 кв. км. На онлайн-карті бойових дій місцевість позначена сірим кольором, що означає постійні бої за суперечливу зону. Між тим військовий експерт з Австрії Том Купер вказав, що Сили оборони України мають достатньо ресурсів, щоб втримати цей плацдарм і навіть наступати на позиції ЗС РФ. Про це він написав у власному аналітичному блозі.

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Купер нагадав події літа 2023, коли ЗС РФ підірвали Каховську ГЕС, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Наголосив, що станом на початок літа Генштаб ЗСУ зібрав достатню кількість сил для вдалих наступальних дій. Протягом пів року, які пройшли з того часу, ці сили не надто зменшились. Тому, вважає Купер, на Лівобережжі цілком може з'явитись "ще один фронт". Однак поки що наявні сили використовують для захисту першого плацдарму.

"Саме ця інстанція [Генштаб ЗСУ — ред.] оцінила, що у неї достатньо сил для такої операції – і це ще в червні цього року. Попри всі втрати, яких вона зазнала з того часу, сил для такої операції має вистачити й зараз", — зазначив Купер.

Також аналітик торкнувся можливостей РФ зупинити форсування Дніпра, яке здійснюється Силами оборони. Ворог завдає ударів за допомогою керованих авіабомб, якими сподівається знищити понтони ЗСУ. Однак, схоже на те, що КАБи не надто ефективна зброя, яка може цьому завадити. Втім, вони все ж завдають шкоди, навіть якщо вибухають на відстані 50-100 метрів від цілі.

"Російські планерні бомби влучають раз за разом. І навіть коли вони промахуються, скажімо, на 50-100 метрів, вони все одно завдають шкоди", — пояснив експерт.

Зі слів Купера, Сили оборони розмістили близько тисячі бійців на плацдармі на північний захід від Олешок та на островах під Херсоном. Бійцям допомагає артилерія та дрони: як тільки помічають спроби росіян зібрати 200 солдатів та чотири танки для якогось штурму, по них одразу прилітає.

Аналітик підтвердив, що бійцям ЗСУ вдалось вибити ворога з Підстепного: вказав, що події відбулись "під покровом туману". Також вдалось зробити ривок до Кринок — сюди зробили марш-кидок через Дніпро, швидко вибили росіян, і тепер деморалізований ворог не може їх звідти відкинути. Саме біля Кринок артилерія і дрони зупиняють спроби російських контратак.

На картах з позначками Купера видно куди саме дістались українські бійці на лівобережжі Херсонщини: напрямок просування та нові плацдарми.

Херсонщина: напрямки просування ЗСУ Херсонщина: ділянка під Олешками Херсонщина: плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: деталі

Зазначимо, про перші успіхи ЗСУ на лівобережжі стало відомо в середині літа: тоді помітили невелику сіру ділянку біля Антонівського мосту за кілька кілометрів дві Олешок. У жовтні бійці Сил оборони форсували Дніпро у районі Піщанівки й Пойми та наблизились до одного зі шляхів, якими можна дістатись до Олешок з північного заходу. Наприкінці жовтня додалась нова ділянка — біля села Кринки, від якого близько 18 км до Нової Каховки.

Генштаб ЗСУ у звіті станом на ранок 30 жовтня не повідомляв деталі про ситуацію на лівобережному плацдармі. Лише вказували, що бійці ОСУВ "Одеса" ведуть контрбатарейну боротьбу і б'ють по тилах ЗС РФ. Воєнний експерт пояснив, що біля села Львове — навпроти Кринок — розміщено місцевість, де найзручніше навести понтони для висадки. Саме там могли висадитись морпіхи з 35 та 36 бригад ЗСУ.

Тим часом начальниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що поки що завчасно говорити про новий плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Нагадуємо, журналісти видання The New York Times поспілкувались з бійцями ЗСУ, які тримають оборону під Авдіївкою. Бійці розповіли, що витратили рекордну кількість дронів, зупиняючи штурми ЗС РФ.