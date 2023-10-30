"Могут открыть еще один фронт": у ВСУ хватает сил для форсирования Днепра, — Том Купер

Россияне пытаются удержать форсирование Днепра с помощью управляемых авиабомб, рассказал военный эксперт. Бомбы могут повредить бойцам ВСУ, но не останавливают продвижение на левобережье Херсонщины.

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Бойцы ВСУ удерживают на Левобережье Херсонщины плацдарм площадью около 180 кв. км. На онлайн-карте боевых действий местность обозначена серым цветом, что означает постоянные бои за спорную зону. Между тем военный эксперт из Австрии Том Купер указал, что Силы обороны Украины имеют достаточно ресурсов, чтобы удержать этот плацдарм и даже наступать на позиции ВС РФ. Об этом он написал в собственном аналитическом блоге.

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Купер напомнил события лета 2023 года, когда ВС РФ взорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Отметил, что по состоянию на начало лета Генштаб ВСУ собрал достаточное количество сил для удачных наступательных действий. В течение полугода, которые прошли с тех пор, эти силы не слишком уменьшились. Поэтому, считает Купер, на Левобережье вполне может появиться "еще один фронт". Однако пока имеющиеся силы используют для защиты первого плацдарма.

"Именно эта инстанция [Генштаб ВСУ — ред.] оценила, что у нее достаточно сил для такой операции — и это еще в июне этого года. Несмотря на все потери, которые она понесла с тех пор, сил для такой операции должно хватить и сейчас", — отметил Купер.

Также аналитик коснулся возможностей РФ остановить форсирование Днепра, которое осуществляется Силами обороны. Враг наносит удары с помощью управляемых авиабомб, которыми надеется уничтожить понтоны ВСУ. Однако, похоже на то, что КАБы не слишком эффективное оружие, которое может этому помешать. Впрочем, они все же наносят вред, даже если взрываются на расстоянии 50-100 метров от цели.

"Российские планерные бомбы попадают раз за разом. И даже когда они промахиваются, скажем, на 50-100 метров, они все равно наносят ущерб", — пояснил эксперт.

По словам Купера, Силы обороны разместили около тысячи бойцов на плацдарме к северо-западу от Олешек и на островах под Херсоном. Бойцам помогает артиллерия и дроны: как только замечают попытки россиян собрать 200 солдат и четыре танка для какого-то штурма, по ним сразу прилетает.

Аналитик подтвердил, что бойцам ВСУ удалось выбить врага из Подстепного: указал, что события произошли "под покровом тумана". Также удалось сделать рывок к Крынкам — сюда сделали марш-бросок через Днепр, быстро выбили россиян, и теперь деморализованный враг не может их оттуда отбросить. Именно у Крынок артиллерия и дроны останавливают попытки российских контратак.

На картах с пометками Купера видно куда именно добрались украинские бойцы на левобережье Херсонщины: направление продвижения и новые плацдармы.

Херсонщина: направления продвижения ВСУ Херсонщина: участок под Олешками Херсонщина: плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине: детали

Отметим, о первых успехах ВСУ на левобережье стало известно в середине лета: тогда заметили небольшой серый участок возле Антоновского моста в нескольких километрах от Олешек. В октябре бойцы Сил обороны форсировали Днепр в районе Песчановки и Поймы и приблизились к одному из путей, по которым можно добраться до Олешек с северо-запада. В конце октября добавился новый участок — возле села Крынки, от которого около 18 км до Новой Каховки.

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на утро 30 октября не сообщал детали о ситуации на левобережном плацдарме. Только указывали, что бойцы ОСУВ "Одесса" ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам ВС РФ. Военный эксперт объяснил, что возле села Львовое — напротив Крынок — размещена местность, где удобнее всего навести понтоны для высадки. Именно там могли высадиться морпехи из 35 и 36 бригад ВСУ.

Между тем начальница ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что пока преждевременно говорить о новом плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра.

Напоминаем, журналисты издания The New York Times пообщались с бойцами ВСУ, которые держат оборону под Авдеевкой. Бойцы рассказали, что потратили рекордное количество дронов, останавливая штурмы ВС РФ.