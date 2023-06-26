В тыл российской армии: эксперт о важности форсирования Днепра ВСУ на левом берегу Херсонщины

Российские пропагандисты сообщили, что Вооруженные силы Украины закрепились на левом берегу Днепра возле Антоновского моста. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо опровергает эту информацию. Официального подтверждения от украинского Генштаба пока тоже нет. Фокус поговорил с военным экспертом Андреем Крамаровым о том, какие преимущества даст ВСУ новая позиция.

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В российских Telegram-каналах распространяется информация о том, что Вооруженные силы Украины не просто успешно высадились возле Антоновского моста на левом берегу Днепра Херсонской области, но и смогли там закрепиться.

"Дачи под Алешками – снова полностью под физическим контролем противника", — сообщил, в частности, пропагандист Роман Романов.

Он также опубликовал фото российской роты, которую позавчера безуспешно пытались отправить на штурм позиций ВСУ.

"Противник начал активные наступательные действия на левом берегу Днепра. Работу нашей авиации на участке можно охарактеризовать как "все мимо", – говорит Романов.

По его словам, под контролем Украины находится район моста под Алешками, а также берег в Голой Пристани.

Информацию об этом опубликовал у себя в соцсетях и украинский народный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

"Россияне выложили видео. Левый берег Херсонской области, район Антоновского моста. Один БТР ведет хаотичный огонь в сторону предполагаемой высадки украинского десанта, о котором уже два дня заявляют российские военкоры, а второй БТР эвакуирует российских солдат, среди которых есть раненые", — написал он.

При этом на самом видео присутствует лишь российская техника и заявленного украинского десанта не видно.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь, опроверг сообщения о том, что ВСУ закрепились на левобережье. По его словам, все попытки украинского десанта переправиться на лодках через реку и закрепиться под мостом были якобы предотвращены.

Официальные представители Сил обороны Украины пока не подтверждают проведение операций в этой зоне.

ВСУ на левом берегу Днепра: мнение военного эксперта

Военный эксперт Андрей Крамаров в разговоре с Фокусом рассказал о важности форсирования Днепра украинскими военными в Херсонской области.

"После подрыва Каховской ГЭС оккупанты с левобережья Херсонщины отодвинули свои плацдармы. Часть той местности оказалась под водой, и даже теперь, когда вода сошла, территория стала своеобразной серой зоной. Раньше в том месте Днепра было очень сильное течение, что создавало определенные трудности для его форсирования. Сейчас река сильно разлилась, но появилась возможность переплыть на катерах и лодках, соответственно и перекинуть какую-то военную силу и даже возможно с техникой", — говорит Крамаров.

После подрыва Каховской дамбы российские войска перебросили значительную часть своих сил в сторону Запорожья для усиления формирования, пытающихся удержать свои позиции при наступлении ВСУ. Еще часть сил сразу вывели в Крым. Поэтому для Украины освобождение территории на левом берегу является очень перспективным, но лишь в том случае, если удастся наладить туда поставки военной силы, подчеркивает военный эксперт.

"Для нас плацдарм левобережья Херсонской области является очень выгодным, если украинские военные действительно смогут на нем закрепиться и наладить эффективное и быстрое перебрасывание боевой силы, в том числе с техникой. Это может дать преимущество ВСУ в возможности захода формирований в тыл российской армии", — считает Крамаров.

Напомним, 26 июня замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что на мелитопольском и бердянском направлениях ведутся активные боевые действия. По ее словам, за время проведения наступательных действий на юге освобождено около 130 кв. км.

В этот же день Маляр сообщила, что украинские защитники взяли под контроль населенный пункт Ровнополь, расположенный в Волновахском районе Донецкой области.