Перебрасывать понтоны можно в районе села Львово на Херсонщине, — эксперт

По словам военных экспертов, в октябре 2023 года на левый берег Херсонщины зашли подразделения 35-й и 36-й бригад морской пехоты Украины.

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Украинские силы обороны группами преодолели Днепр в районе населенного пункта Крынки и зашли в него. Технику никто не заметил, ее перебрасывать трудно — для этого есть только одно место на Днепре. Об этом Фокусу для материала "В серой зоне: левый берег Днепра как плацдарм к будущему наступлению ВСУ" говорит херсонский политолог Владимир Молчанов. Он узнал местность по видео.

"Есть видео, на котором видно, что наши высадились в Крынках. Я не смог идентифицировать дома, которые именно на видео, но судя по виду, который открывается на реку Конку и Днепр, то это центральная часть Крынок", — говорит он.

Молчанов предполагает: дальше украинские группы пошли в лес, который рядом — возле Крынков едва ли не единственный участок, где сосны подходят к воде.

"Технику точно никто не видел, ее пока перебросить невозможно через Днепр. Единственное удобное место, где можно перебрасывать понтоны — район населенного пункта Львово. Там нет плавней, а сразу начинается вода, — продолжает он, — Там еще в советские времена тренировались войска переправляться через Днепр и противодействовать таким понтонным переправам. Остров на Днепре, который там есть, также сейчас контролируется Украиной. Но проблема в том, что на левом берегу дорога ведет к населенному пункту Корсунка, где стоит не менее полутора тысяч россиян. Среди них печально известная 205-я отдельная мотострелковая бригада, которую обвиняют в подрыве Каховской ГЭС, и подкрепление, которое переброшено с запорожского направления. Сейчас пытаются наступать на Крынки, безрезультатно. Россияне также контролируют автомобильную дорогу на Алешки. Для этого достаточно сидеть в женском монастыре, который расположен в Крынках. То есть чтобы преодолеть Днепр, надо плыть на лодках, переходить пешком остров — где-то 200 метров, дальше снова пересаживаться на лодки".

Как объясняют военные эксперты, в октябре 2023 года на левый берег Херсонщины зашли подразделения двух бригад морской пехоты Украины — 36-й и 35-й. И это не первый такой случай — украинцы, действительно, все время пытаются подготовить плацдарм на левом берегу Днепра.

Ранее Фокус сообщал, что продвижение украинских сил к северу от Песчановки и Поймы Херсонской области встревожило россиян, ведь это может стать частью наступательной операции.

Также сообщалось о высадке небольших диверсионных разведгрупп ВСУ на левом берегу Днепра к северу от Подстепного и на Казацком острове.

Больше читайте в материале Фокуса "В серой зоне: левый берег Днепра как плацдарм к будущему наступлению ВСУ".