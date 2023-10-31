В РФ стався потужний вибух на військово-промисловому заводі "Урал" (фото, відео)

Мешканці російського міста у Пермському краї побачили стовп диму. З їхніх слів, у деяких будинках внаслідок події вибило шибки.

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У Солікамську зафіксували вибух у районі Солікамського заводу "Урал". Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Над територією можна побачити стовп диму. Зі слів мешканців міста, у деяких будинках вибило шибки.

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ТАСС із посиланням на російське міністерство надзвичайних ситуацій повідомило, що у другому корпусі заводу відбувся "хлопок", на роботу підприємства він не вплинув. Ніхто не постраждав. Інформація щодо постраждалих не оголошена.

вибух на військово-промисловому заводі "Урал"

У повідомленні вказано, що "Солікамський завод Урал" – один із найбільших військово-промислових заводів у Росії. На підприємстві виробляють порох, вибухові речовини і спецхімію.

Солікамський завод "Урал"

АТ "Солікамський завод Урал" вважається одним із найбільших військово-промислових заводів на території Російської Федерації. Об'єкт входить до складу державної корпорації Ростех. На ньому здійснюється виробництво вибухових речовин і промислової вибухівки.

Нагадаємо, 17 жовтня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про атаку трьох дронів. ППО Росії збила 3 безпілотники в Бєлгородському районі та Яковлевському міському окрузі області.

В Таганрозі 26 вересня пролунали потужні вибухи. Мешканці російського міста чули щонайменше два вибухи. Місцеві пабліки припустили, що в регіоні активно працюють системи ППО.

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко прокоментував вибухи на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області. Російська сторона звинуватила в цій атаці Україну, але не змогла пояснити, як вийшло, що український БПЛА опинився в повітряному просторі Росії, пройшовши ППО.