У Росії знову "гучно": в Таганрозі пролунали потужні вибухи, – соцмережі (фото)
Жителі російського міста чули щонайменше два вибухи. Місцеві пабліки припустили, що в регіоні активно працюють системи ППО.
У російському місті Таганрог Ростовської області сьогодні вранці, 26 вересня, пролунали вибухи. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
За даними російських джерел, жителі Таганрогу повідомили про щонайменше два вибухи.
В мережі публікують фото слідів у небі над містом після вибухів.
"Ймовірно, відпрацювала ППО. Багато хто чув гучний вибух. Очевидці повідомляють, що після цього залітали гелікоптери", – йдеться на одному з Telegram-каналів.
Детальної інформації наразі немає.
Нагадаємо, російський пропагандист і військовий експерт Борис Рожин у своєму Telegram-каналі в неділю, 24 вересня повідомив, що військовий аеродром "Халіно" в Курську (Росія) атакували безпілотні літальні апарати з новим механізмом дії.
Під час атаки БПЛА на аеродром Халіно в Курську було ліквідовано військове керівництво авіаполку ЗС РФ. Відомо, що керівництво авіаполку та офіцери ФСБ прибули на місце інциденту для того, щоб оглянути дрон, що впав, і сфотографувати його. Однак закладений у корпус безпілотника боєприпас здетонував, тільки-но один із військових узяв його в руки.
А дещо раніше ми писали про те, що ЗСУ почали застосовувати дрони "з сюрпризом". ЗСУ стали запускати безпілотники з таймером самознищення і що наразі відомо про щонайменше два можливі випадки вибуху захоплених українських дронів.