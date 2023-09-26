В России снова "громко": в Таганроге прогремели мощные взрывы, — соцсети (фото)

Жители российского города слышали по меньшей мере два взрыва. Местные паблики предположили, что в регионе активно работают системы ПВО.

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В российском городе Таганрог Ростовской области сегодня утром, 26 сентября, прогремели взрывы. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным российских источников, жители Таганрога сообщили о по меньшей мере двух взрывах.

Жители Таганрога слышали громкие взрывы

В сети публикуют фото следов в небе над городом после взрывов.

Жители Таганрога слышали громкие взрывы Жители Таганрога слышали громкие взрывы

"Вероятно, отработала ПВО. Многие слышали громкий взрыв. Очевидцы сообщают, что после этого залетали вертолеты", — говорится на одном из Telegram-каналов.

Жители Таганрога слышали громкие взрывы

Детальной информации пока нет.

Напомним, российский пропагандист и военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале в воскресенье, 24 сентября сообщил, что военный аэродром "Халино" в Курске (Россия) атаковали беспилотные летательные аппараты с новым механизмом действия .

Во время атаки БПЛА на аэродром Халино в Курске было ликвидировано военное руководство авиаполка ВС РФ. Известно, что руководство авиаполка и офицеры ФСБ прибыли на место инцидента для того, чтобы осмотреть упавший дрон и сфотографировать его. Однако заложенный в корпус беспилотника боеприпас сдетонировал, как только один из военных взял его в руки.

А несколько ранее мы писали о том, что ВСУ начали применять дроны "с сюрпризом". ВСУ стали запускать беспилотники с таймером самоуничтожения и что сейчас известно о как минимум двух возможных случаях взрыва захваченных украинских дронов.