ВС РФ обстреляли центр Херсона: повреждены десять автомобилей, погиб мужчина (фото)

Представитель Сил обороны указал, что по Херсону могла ударить российская баллистическая ракета. Воздушные силы пока официально не подтвердили применение оккупантами такого вида вооружения.

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Утром 31 октября ВС РФ обстреляли Днепровский район Херсона. Российские снаряды повредили десятки автомобилей и несколько складских помещений. Снаряды попали по дороге, которая направляется из областного центра: в результате удара погиб человек. В деталях российского удара разобрался Фокус.

В 10:47 в области была объявлена угроза баллистики, сообщили Воздушные силы ВСУ. После взрыва в областном центре Telegram-канал "Николаевский Ванек" в 10:49 указал, что возможная причина взрыва — попадание баллистической ракеты ВС РФ.

Обстрел Херсона: сообщение о баллистической ракете РФ Фото: Telegram / "Миколаївський Ваньок"

Российский обстрел состоялся утром, свидетельствуют заявления Херсонской областной прокуратуры и главы Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Враг угрожал двум районам города — Центральному и Днепровскому.

Обстрел Херсона: Центральный район Фото: Википедия Обстрел Херсона: Днепровский район Фото: Википедия

Под удар попал Днепровский район, расположенный напротив Олешек и Антоновского моста. Снаряды также летели в направлении дороги, которая ведет из Херсона в направлении села Надднепрянского, указали в прокуратуре.

Обстрел Херсона 31 октября: карта Фото: Google maps

Воздушные Силы ВСУ пока официально не подтвердили, что по Херсону ВС РФ ударили баллистической ракетой.

Обстрел Херсона 31 октября: детали

Обстрел, который произошел около 11:00, задел Центральный район Херсона, повредил десять автомобилей и складские помещения, заявил Мрочко. По словам чиновника, осколочные ранения получил 34-летний мужчина, которого отправили в больницу.

Во время удара в 10:00 один человек погиб, сообщили в прокуратуре. Также опубликовали две фотографии: на одной — воронка от взрыва снаряда, на второй — горящее авто на обочине.

Обстрел Херсона: воронка от удара снаряда Фото: Херсонская областная прокуратура Обстрел Херсона: горящее авто Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсонской областной прокуратуре указали, что начали уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК — нарушение правил войны. Когда украинское правосудие доберется до виновников обстрела 31 октября, то может наказать их тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет или пожизненным.

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ указывается, что ВС РФ ежедневно обстреливают правобережье Херсонщины. При этом используют и артиллерию, и авиацию. Тем временем украинские военные из ОСУВ "Одесса" ведут контрбатарейную борьбу.

Аналитики Института изучения войны подтвердили, что бойцы Сил обороны Украины расширяют плацдарм на левом берегу Днепра. Чтобы их остановить, ВС РФ массированно используют управляемые авиабомбы, однако они не остановили бойцов ВСУ, отметил военный эксперт из Австрии. По его мнению, Генштаб имеет достаточно ресурсов, чтобы открыть еще один фронт на Херсонщине.

Между тем командир роты аэроразведки "Мадяр" показал удары FPV-дронов по российским бронемашинам, которые ехали под Крынками на левобережье. Удалось взорвать три единицы вражеской техники, свидетельствует видео.

Напоминаем, в РФ произошел взрыв на заводе "Урал", на котором производят порох для российских снарядов и ракет. Местные власти заявили, что взрыв не помешал работе предприятия. Тем временем в Донецкой области российские войска повредили местную электростанцию, оставив без света тысячи людей.