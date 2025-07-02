Под Житомиром прогремели мощные взрывы: серый "гриб" видно за несколько километров (видео)

Инцидент произошел возле населенного пункта Березина. Жители Житомира услышали два громких взрыва, при этом в области не объявляли воздушную тревогу. В соцсетях появились видео с места событий, на которых видно грибовидный столб дыма. Государственная служба чрезвычайных ситуаций пока не информировала о причине и последствиях инцидента.

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Первые сообщения о взрыве появились в сети вечером 2 июля. В канале "Житомир инфо" в 18:25 сообщили, что первый громкий взрыв произошел около 18 часов. При этом указывали, что звук раздавался на восточной окраине областного центра.

Между тем на видео с места событий можно услышать впечатления людей, которые стали свидетелями взрыва. Водительница одной из машин показала столб дыма и удивлялась сильному взрыву. Мужчина в другом авто делился впечатлениями: его подбросило и он остановился на обочине, чтобы прийти в себя. Кроме того, другие свидетели, проезжая мимо, заметили горящие машины, микроавтобус, поврежденные дома неизвестного назначения.

Взрыв на АЗС — детали инцидента на трассе Чоп-Киев под Житомиром Фото: Скриншот

На других видео видим автомобили, которые перевернула взрывная волна. Слышно, как оператор говорит о "куче пострадавших гражданских", горящих авто и что он спешит наложить турникеты.

Взрыв под Житомиром — пожар и дым на месте инцидента 2 июля Фото: Скриншот

Взрыв под Житомиром — детали

Позже в медиа уточнили, что инцидент, вероятно, произошел на автозаправке возле поселка Березина и туда направляются пожарные машины. Кроме того, уточнялось, что взрывов было несколько (минимум два). Из-за чрезвычайного происшествия образовалась большая пробка на восточной окраине Житомира на трассе, ведущей на Киев.

На портале OBOZ получили комментарий от полиции Житомирской области. Правоохранители подтвердили, что взорвалась АЗС, но им не известно, есть ли пострадавшие. Кроме того, появилось заявление главы Глыбочицкой общины Сергея Сокальского. По его словам, "взрыв произошел на складе промышленного предприятия в селе Березина".

На Googla maps видим, что чрезвычайное происшествие произошло на трассе E-40, которая соединяет Житомир и Киев.

Взрыв под Житомиром — возможное место инцидента 2 июля Фото: Google Maps

В Telegram-канале Житомирского городского совета также подтвердили взрыв. Чиновники сообщили, что произошел взрыв на АЗС за кольцевой дорогой. Причины чрезвычайного происшествия не известны.

В ГСЧС Житомирской области пока не информировали о чрезвычайном происшествии на АЗС. На событие также не отреагировала Житомирская областная военная администрация и ее глава Виталий Бунечко.

Напоминаем, осенью 2023 года Фокус писал о взрыве на АЗС в Харькове, который произошел не из-за удара ВС РФ.