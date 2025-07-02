Під Житомиром пролунали потужні вибухи: сірий "гриб" видно за кілька кілометрів (відео)

Інцидент стався біля населеного пункту Березина. Жителі Житомира почули два гучні вибухи, при цьому в області не оголошували повітряну тривогу. У соцмережах з'явились відео з місця подій, на яких видно грибоподібний стовп диму. Державна служба надзвичайних ситуацій поки що не інформувала про причину та наслідки інциденту.

Related video

Перші повідомлення про вибух з'явились у мережі увечері 2 липня. У каналі "Житомир інфо" о 18:25 повідомили, що перший гучний вибух стався близько 18 год. При цьому вказували, що звук лунав на східній околиці обласного центру.

Тим часом на відео з місця подій можна почути враження людей, які стали свідками вибуху. Водійка однієї з машин показала стовп диму та дивувалась сильному вибуху. Чоловік в іншому авто ділився враженнями: його підкинуло і він спинився на узбіччі, щоб оговтатись. Крім того, інші свідки, проїжджаючи мимо, помітили палаючі машини, мікроавтобус, пошкоджені будинки невідомого призначення.

Вибух на АЗС - деталі інциденту на трасі Чоп-Київ під Житомиром Фото: Скриншот

На інших відео бачимо автомобілі, які перевернула вибухова хвиля. Чути, як оператор говорить про "кучу постраждалих цивільних", палаючі авто і що він поспішає накласти турнікети.

Вибух під Житомиром - пожежа та дим на місці інциденту 2 липня Фото: Скриншот

Вибух під Житомиром — деталі

Згодом у медіа уточнили, що інцидент, ймовірно, відбувся на автозаправці біля селища Березина і туди прямують пожежні машини. Крім того, уточнювалось, що вибухів було кілька (мінімум два). Через надзвичайну подію утворився великий корок на східній околиці Житомира на трасі, яка веде на Київ.

На порталі OBOZ отримали коментар від поліції Житомирської області. Правоохоронці підтвердили, що вибухнула АЗС, але їм не відомо, чи є постраждалі. Крім того, з'явилась заява голови Глибочицької громади Сергія Сокальського. З його слів, "вибух стався на складі промислового підприємства у селі Березино".

На Googla maps бачимо, що надзвичайна подія сталась на трасі E-40, яка з'єднує Житомир та Київ.

Вибух під Житомиром - можливе місце інциденту 2 липня Фото: Google Maps

У Telegram-каналі Житомирської міської ради також підтвердили вибух. Посадовці повідомили, що стався вибух на АЗС за кільцевою дорогою. Причини надзвичайної події не відомі.

У ДСНС Житомирської області поки не інформували про надзвичайну подію на АЗС. На подію також не відреагувала Житомирська обласна військова адміністрація та її глава Віталій Бунечко.

Нагадуємо, восени 2023 року Фокус писав про вибух на АЗС у Харкові, який стався не через удар ЗС РФ.