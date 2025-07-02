Вибухи під Житомиром: є жертви, людям радять зачинити вікна та сидіти вдома (відео)

Через вибух на трасі М-06 Київ-Чоп загинуло двоє людей та 15 отримали поранення. Мешканців Житомира та навколишніх населених пунктів просять не виходити квартир та, за можливості, залишатись вдома. Крім того, водіям слід об'їхати відтинок дороги, на якому стався трагічний інцидент.

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Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства здоров'я України попередив громадян про загрозу для здоров'я через продукти горіння, які здійнялись у повітря після інциденту на трасі. Посадовці пояснили, що поки не відома причина вибуху. Тим часом глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив деталі надзвичайної події, внаслідок якої постраждало майже 20 людей, пошкоджено приватні будинки та палають авто.

Згідно з даними ОВА, на АЗС біля населеного пункту Березина на Житомирській трасі сталось два вибухи. На місце подій прибули усі необхідні служби, які займаються постраждалими та займанням. Військова адміністрація заявила про перекриття траси на Київ, оскільки працюватиме слідчо-оперативна група.

"Близько 18:00 в населеному пункті Березина, поблизу Житомира, на міжнародній трасі М-06 сталося два вибухи. Ми можемо, на жаль, констатувати вже про двох загиблих. 15 чоловік постраждало. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Закликаю людей, які планували сьогодні рух по трасі М-06 до кінця дня втриматись від поїздки, від проїзду повз Житомир", — пояснив Бунечко.

Тим часом глава центру охорони здоров'я Олександр Шпита розповів громадянам, як слід діяти за даних умов. У інструкції ОЦКПХ МОЗ України вказано, що слід зачинити вікна, не виходити на вулицю, пити побільше води та включити очищувач повітря, якщо він є.

"Наголошуємо: у таких ситуаціях вкрай важливо довіряти лише перевіреним джерелам інформації", — підсумував чиновник.

Вибух під Житомиром - як вберегтись від отруйного повітря Фото: Facebook

На сторінці Житомирської ОВА також розмістили контакти оперативного штабу, у який можуть звертатись постраждали від вибуху на АЗС жителі селища Березина.

Вибухи під Житомиром — деталі

Зазначимо, увечері 2 липня у соцмережах з'явились кадри вибуху під Житомиром. На кадрах з місця подій показали вогняну кулю, яка здійнялася поруч з трасою, а після того — грибоподібний стовп диму, який бачили з відстані в кілометр.

У житомирських пабліках повідомили, що чули, орієнтовно, два вибухи. Люди, які стали свідками інциденту, розповіли, що вибухова хвиля ледь не зносила машини з дороги. На одному з відео чоловік розповів про палаючі цивільні автомобілі та про поранених людей, яким він допоможе турнікетами. З'явилась інформація від місцевого чиновника, який підтвердив інцидент за кільцевою дорогою на трасі, яка з'єднує Житомир та Київ. Також він додав, що стався вибух на складі промислового підприємства, але не уточнив, чи це АЗС.

Нагадуємо, восени 2023 року стався вибух на АЗС в Харкові, розташованої неподалік від Південної залізниці.