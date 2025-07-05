Во время взрыва на Житомирщине погиб юный спортсмен

16-летний Алексей Петренко был кандидатом в мастера спорта Украины по самбо. Он погиб во время взрыва в селе Березина 2 июля.

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Алексей был воспитанником отделения борьбы самбо ДЮСШ Житомирского городского совета, занимался этим видом спорта с 2018 года и уже стал призером областных и всеукраинских соревнований. Его считали одним из самых перспективных юношей в своей категории. О его гибели сообщили в Национальной федерации самбо Украины.

Алексей Петренко погиб во время взрыва 2 июля Фото: Соцсети

"Война оборвала юную жизнь, все планы, мечты и надежды. Алексей навсегда останется в наших сердцах — вместе с другими Ангелами Спорта, которых забрала эта проклятая война", — отметили в федерации.

В посте сказано, что Петренко погиб во время "вражеского обстрела", но 2 июля взрывы в Березине раздавались без воздушной тревоги. И сейчас причины взрывов еще выясняются.

Взрывы на Житомирщине: что известно

2 июля около 18:00 часов в селе Березина произошли два взрыва. Воздушная тревога в это время объявлена не была. Председатель Глибочицкой общины Сергей Сокальский сказал, что взрывы произошли на складе промышленного предприятия.

Неподалеку от предприятия, на котором прогремели взрывы, расположена автозаправка. На АЗС никто не пострадал, но здание повреждено.

"Сначала начало что-то гореть, дымить, какое-то здание. Я не знаю, что именно начало гореть. Потом поднялся больший огонь. Через минуты 3-4 после этого произошел первый взрыв. Затем после первого взрыва, минуты через три, произошел второй", — сообщил работник заправки.

На месте взрывов продолжает работать следственная группа с целью выяснения обстоятельств инцидента. Оперативные службы работают над ликвидацией последствий.

Напомним, Фокус писал о последствиях взрыва в селе Березина. Было повреждение трех линий электропередач и отключились 50 трансформаторных подстанций.

Тогда же местные власти призвали граждан принять меры безопасности: жителей попросили закрыть окна и находиться дома.