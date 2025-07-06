В Харькове прогремела серия взрывов: в результате атаки БпЛА поднялся сильный пожар, есть пострадавшие

Ночью 6 июля российские дроны атаковали Харьков: под ударом беспилотников оказались несколько районов, есть предварительная информация о попадании по жилому сектору.

Related video

В результате атаки по Харькову известно как минимум об одном раненом человеке — 46-летней женщине, а также пострадавшем многомесячном ребенке. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

После полуночи Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных БпЛА типа "Шахед" в ряде областей, в частности в Харьковской. Беспилотники двигались восточным курсом и около 01:00 часов добрались до Харькова.

Городской голова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове.

Олег Синегубов информировал, что, предварительно, под ударом дронов в Харькове оказались Шевченковский и Киевский районы города.

Около 02:00 часов еще группа беспилотников добралась до Харькова — в городе прогремели повторные взрывы, в ОГА сообщили о повторном ударе по Шевченковскому району.

Игорь Терехов также уточнил, что в результате атаки пострадал Новобаварский район Харькова. Там, по его данным, удары зафиксированы по частному сектору.

Скриншот | Терехов о последствиях атаки по Харькову

В местных пабликах сообщили, что в результате атаки в Харькове поднялся сильный пожар.

Олег Синегубов около 02:40 уточнил, что в результате атаки по Харькову известно как минимум об одном пострадавшем человеке. Это 46-летняя женщина из Новобаварского района города.

Около 03:30 часов Синегубов уточнил, что количество пострадавших в Харькове возросло до 2 человек. Вторая пострадавшая — маленький ребенок. У девочки — острая реакция на стресс.

Другие последствия российской атаки по Харькову уточняются.

Напомним, 5 июля россияне атаковали "Кинжалами" Хмельницкую область: в Староконстантинове прогремели взрывы.

Также 5 июля в Национальной федерации самбо Украины сообщили, что во время взрыва в Житомирской области погиб юный спортсмен.