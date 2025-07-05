Россияне атакуют Хмельницкую область "Кинжалами": в Староконстантинове прогремели взрывы

Россия подняла в воздух МиГ-31К и запустила по Украине ракеты "Кинжал". Уже известно, что одна ракета сбита.

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По данным мониторинговых каналов, россияне атакуют Староконстантинов Хмельницкой области "Кинжалами". Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на регион после взлета МиГ-31.

В киевских пабликах сообщают, что в столице был слышен взрыв, объясняют, что "это был "Кинжал", пролетевший со скоростью около 10 000 км/ч".

"Если вы услышали звук — ракета уже давно вас прошла", — сказано в сообщениях.