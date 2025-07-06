Выжигает все: появилось видео подрыва термобарической части дрона "Шахед"

Жидкость из боевой термобарической части "Шахеда" выжигает буквально все, ведь ее температура доходит до 2600 °C. Для людей ее взрыв крайне опасен.

Related video

Кадры с возгоранием жидкости из ударного беспилотника показал Telegram-канал "Supernova+".

На видео показано возгорание небольшого объема вещества, поэтому крайне важно соблюдать меры безопасности при запуске "Шахедов". БПЛА с целой термобарической боевой частью может влететь в дом или квартиру.

Отметим, что о применении ВС РФ таких дронов-камикадзе сообщалось еще в ноябре прошлого года. Такие БПЛА создают в российской "Алабуге" в Татарстане, термобарическая часть имеет индекс БЧ-50.

После взрыва ударная волна вызывает движение термобарической смеси, и при взаимодействии с воздухом образуется огненное облако температурой до 2600 °C.

Облако может охватить несколько жилых помещений, но если закрыть межкомнатные двери, это частично уменьшит распыление термобарической смеси по квартире.

Каждый украинец, по рекомендации военных экспертов, должен иметь дома хотя бы один огнетушитель, чтобы в случае прилета "пробить" дорогу на выход.

Напомним, ночью 6 июля ударный дрон ВС РФ попал в здание ТЦК в Кременчуге Полтавской области. Взрыв вызвал пожар на площади 700 кв. м.

Этой же ночью под ударами дронов был Харьков, минимум один человек получил ранения.