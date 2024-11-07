Правила "двух стен" мало: аналитики рассказали о термобарической боевой части "шахедов"

При подрыве термобарической боевой части в жилом помещении укрыться от его действия сложнее. Огненное облако заполнит всю квартиру, тогда как от действия осколочно-фугасного боеприпаса спасает правило двух стен.

РФ начали массово добавлять "шахедам" типа 136 термобарические боевые части, что представляет серьезную угрозу при поражении помещений. Индекс боевой части — ТВ БЧ-50. Об этом пишет Defense Express.

О существовании термобарической боевой части известно с апреля 2024 года, но именно сейчас в дронах, атакующих украинские города, такое оснащение применяется чаще.

Подробности относительно боевой части выяснились благодаря взлому серверов в российской "Алабуге" в Татарстане, где эти дроны собираются, а также модернизируются. Сообщалось, что вес ТВ БЧ-50 — 52,4 кг. Помимо термобарического эффекта, опасны и обломки — за счет 2306 готовых поражающих элементов в виде шариков диаметром 9 мм.

Термобарический боеприпас относится к современным образцам и имеет однотактное действие. У прошлого поколения этих боеприпасов было двухтактовое действие: сначала распылялось взрывоопасное вещество, которое заполняло пространство, дальше осуществлялся подрыв.

В современных однотактовых боеприпасах после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая взаимодействует с воздухом и сама с собой с образованием "огненного облака" температурой в 2400-2600 °C.

Ударная волна "растекается", поражает легкие, органы слуха и пр. Максимальный эффект термобарического боеприпаса наблюдается в закрытых помещениях, а взрывное облако охватывает площадь нескольких помещений.

По словам украинских аналитиков, РФ применяет "шахеды" с ТВ БЧ-50 для атак по городам с целью убийства гражданского населения Украины, и именно в Киеве. При подрыве термобарической боевой части в жилом помещении укрыться от его действия сложнее. Огненное облако заполнит всю квартиру, тогда как от действия осколочно-фугасного боеприпаса спасает правило "двух стен".

К правилу о том, что лучше находиться в помещении, которое со стороны улицы отделено по меньшей мере двумя стенами, стоит добавить еще одно — закрывать межкомнатные двери. Разделение помещений отчасти уменьшит распространение термобарической смеси по всей квартире.

Напомним, что 7 ноября украинский бронемобиль UAT-TISA был одобрен для использования в армии.

Также сообщалось, что появились новые спутниковые снимки захваченных россиянами "вышек Бойко", где также зафиксировали пожар.