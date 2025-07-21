"Було дуже страшно": як кияни пережили масований нічний обстріл ЗС РФ (відео)

У ніч проти 21 липня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак дронами-камікадзе. Ворог бив по житлових кварталах, зруйнував дитсадок, супермаркет, склади та пошкодив метро. Серед постраждалих 15-річна дівчина, а одна людина дістала несумісні із життям поранення.

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Унаслідок нічного обстрілу столиці російськими дронами-камікадзе типу Shahed, щонайменше восьмеро осіб дістали поранення, одна людина загинула. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка, ударів зазнали щонайменше шість районів міста, а руйнування та пожежі зафіксовано одразу в кількох житлових зонах. "Станом на зараз вже маємо 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки", – заявив начальник КМВА.

Найбільше постраждав Дарницький район – там вогонь охопив дитячий садок, супермаркет і складські приміщення. У Шевченківському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та вхід до метро "Лукʼянівська". У Солом’янському – зруйновано адмінбудівлю, зайнялися склади.

Також уламки дронів спричинили пошкодження в Дніпровському, Голосіївському та Святошинському районах. Госпіталізовано п’ятеро поранених, ще двом надали допомогу на місці. Серед травмованих – дівчина 15 років із політравмами.

Мешканці пошкодженої десятиповерхівки в Шевченківському районі розповіли, що вибух був надзвичайно потужним. За словами киянки Олени, уламки влучили просто в одну з квартир. "Ми перебували поряд, коли стався вибух. Це було дуже страшно. На щастя, чоловік, який був у квартирі, залишився живим і неушкодженим", – зазначила вона.

Інша мешканка Валентина назвала ніч "максимально важкою" та додала, що вибухів було так багато, що вони вже "збилися з рахунку". Жінка, яка з донькою під час тривоги перебувала у коридорі біля квартири, куди влучив "Шахед", розповіла, що за весь час повномасштабної війни вони лише вдруге спустилися в укриття.

За словами Ткаченка, ця атака знову була спрямована виключно проти цивільної інфраструктури. "Росія вкотре била по житлових кварталах столиці. Найболючішими є людські втрати. На жаль, одна людина загинула. Ми висловлюємо щирі співчуття родині загиблого", – додав він.

Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів, допомагаючи мешканцям постраждалих будинків. Також працюють комунальники, поліція, медики та волонтери.

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня Росія завдала масованого удару по Києву, застосувавши дрони-камікадзе Shahed. У результаті атак зафіксовано серйозні руйнування в Дарницькому, Шевченківському, Солом’янському, Дніпровському, Голосіївському та Святошинському районах.

Фокус писав, що у ніч проти 21 липня армія РФ запустила по Україні понад 20 ракет і майже 430 безпілотників. Окупанти застосували п'ять аеробалістичних ракет "Кинджал".

Сумарно в ніч на 21 липня російські війська атакували Україну 450 засобами повітряного нападу.

Як повідомляв Фокус, внаслідок удару по Києву 7 липня було пошкоджено енергооб'єкт, частина міста залишилась без води.

6 липня у мережі показали кадри вибуху російського "Шахеда" з термобаричним боєприпасом.