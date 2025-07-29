"Нептуни" влучили по Єйську: OSINTер показав, де РФ ховає та як запускає "Шахеди" (фото)

Був приклад знищення одного з місця запусків — у Єйську, на території 726-у навчальному центрі протиповітряної оборони. Склад було знищено ракетами "Нептун", в результаті — з Єйську більше не запускають "Шахеди".

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Росія запускає по території України дрони-камікадзе "Шахед" загалом з 3 основних локацій — "дронодромів" в Орлоській та Брянській областях і Красноарському Краї. Також є місце пуску з окупованого Криму. Про це розповіли OSINT-аналітик Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

Запуск "Шахедів" з Орловської області

Однією з точок, звідки росіяни запускають "Шахеди" і дрони-імітатори є Орловська область, село Цимбулова. Воно розташоване за 175 км від українського кордону і є головним дронопортом Алабуги.

Цей об'єкт головний та найбільший у списку Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Він має 8 стаціонарних пускових установок, та 2,80 км дороги, на якій "Шахеди" запускають з автомобільного транспорту.

Місце запуску "Шахедів" в Орловській області

За інформацією аналітиків, звідси можна запустити до 14 дронів одночасно, та понад сотні за один обстріл. Тут є 15 бункерів-складів, один з яких раніше вдалося знищити зсередини за допомогою трьох ракет SS. Тоді вдалося ліквідувати понад 200 одиниць бойових частин, тож відповідно загалом на об'єкті може зберігатися до 3000 одиниць бойових частин для "Шахедів".

"Саме звідси за останній час летить найбільше шахедів", — пишуть аналітики.

Запуск "Шахедів" з Брянської області

В Брянській області "Шахеди" запускають із села Навля, яке розташоване в 70 кілометрах від українского кордону. Цей об'єкт збудовано нещодавно і він значно менший від Орловського "дронопорту", втім, дуже схожий.

Він має 3 бункери-склади, загальною кількістью понад 600 одиниць бойових частин, а також 3 гаражи. Також він не має стаціонарних пускових установок, запуски тут відбуваються виключно з автомобілів, та й одночасно тут можна запустити лише кілька дронів, можливо його будуть розширювати.

Запуск "Шахедів" з Краснодарського Краю з Приморсько-Ахтарська

Приморсько-Ахтарск розташований за 230 кіометрів від кордону з Україною. На місцевому аеродромі тактичної авіації було збудовано 3 невеликих ділянки виключно під "Шахеди" та їхній запуск. Всього тут 8 стаціонарних пускових установок, та площадку, звідки "Шахеди" можна запускати за допомогою автомобілів. Запущено може бути до 10 одиниць одночасно, та до 25 одиниць за обстріл. Аеродром прикриває батарея С-400, складається з 6 одиниць пусквих установок та 2 одиниць РЛС.

Є також локація із запуску "Шахедів" в окупованому Криму, але поки що аналітики не можуть назвати її точне місцерозташування.

"Звісно ж головний хаб — Орловська база, щоб суттєво завдати шкоду цьому об'єкту, треба десятки ракет Storm Shadow, та ще десятки дронів для знищення інфраструктури, якщо правильно підібрати час, можна буде зірвати декілька масштабних обстрілів, та унеможливити їх не деякий час, нажаль наразі без ракет це неможливо", — пише аналітик Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

Місце запуску "Шахедів"

Він нагадав, що був приклад знищення одного з місця запусків — у Єйську, на території 726-у навчальному центрі ППО. Фахівці та військові жили у невеликому будинку, навпроти недалеко було тентовий склад, де зберігалося 20 шахедів, та понад 90 розвідувальних дронів.

Двома ракетами "Нептун" було уражено 2 будівлі, 9 поранених, 1 загиблий, місце зберігання знищено повністю. На об'єкт постачалися дрони та БЧ з зайнятого складу у Октябрському, у 35 км по дорозі, цей склад також було знищено ракетами "Нептун", в результаті — з Єйську більше не запускають "Шахеди".

Нагадаємо, що Росія нарощує виробництво "Шахедів". Завод у Татарстані вже розширюють під 40 тисяч працівників, а щомісячні атаки на Україну сягнули рекордних 5500 дронів.

Вдень, 27 липня, російські окупаційні війська атакували Одеську область, випустивши близько дванадцяти дронів. Незважаючи на таку порівняно невелику кількість випущених БпЛА.