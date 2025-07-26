Агенты ГУР уничтожили СУ-27УБ на аэродроме "Армавир" в РФ: что известно о самолете (видео)

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о спецоперации на территории авиабазы "Армавир" в Краснодарском крае. Выяснилось, что агент украинских спецслужб поджег самолет Су-27УБ, на котором обучали пилотов Вооруженных сил Российской Федерации.

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Спецоперация ГУР состоялась в ночь с 25 на 26 июля, написала в Telegram-канале пресс-служба ведомства. Кроме того, согласно данным разведки, местное население осталось без связи. ГУР Минобороны предупредило россиян, что за каждое преступление против украинцев они получат возмездие.

В заметке ГУР размещено видео, снятое агентом на месте событий. Видим, как в нескольких местах вокруг самолета в аэропорту загорается огонь. Камера дрожит, но в кадр попал хвост самолета, охваченного пламенем. Также указано, что подобные самолеты используются для обучения пилотов, которые затем участвуют в боевых действиях.

"В РФ на "Армавире" уничтожен самолет Су-27УБ. Аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища", — сообщили разведчики.

Украинские спецслужбы отметили, что "сопротивление кремлевскому режиму внутри России — растет",

Операция ГУР — детали

Су-27УБ — учебно-боевой самолет Т-10У/"Flanker-С" для экипажа из двух человек. Учебный самолет имеет те же свойства, что и боевой, в носовой части размещается РЛС Н001, а боевая нагрузка — 6 тонн на 10 подвесах. Боевой Су-27 способен нести управляемые ракеты "воздух-воздух" средней дальности (например, Р-27Р, Р-27ЕР, Р-27ЕТ), неуправляемые ракеты калибра 80 мм для ударов по наземным силам С-8, а также 250-килограммовые и 500-килограммовые фугасные авиабомбы (ФАБ-250/500).

Операция ГУР — самолет С-27УБ, на котором обучаются российские пилоты Фото: Из открытых источников

"Армавир" — авиабаза, расположенная в Краснодарском крае РФ: в 200 км к западу — Краснодар, до Украины — около 600 км. На авиабазе обучаются курсанты Армавирского военного авиационного училища. Кроме того, на "Армавире" базируется 713 учебный авиационный полк ВС РФ.

Отметим, в начале июля состоялась операция ГУР, связанная с боевыми действиями на временно оккупированной части Запорожской области. Как сообщила разведка, удалось остановить поезд боеприпасами, который направлялся к линии фронта. На видео с места событий показали поврежденную колею и поезд, который застрял посреди полей. Также напоминается, что это вторая диверсия против логистики ВС РФ в течение последних нескольких недель.

В мае — спецоперация ГУР против "кадыровцев", которые находятся в оккупированном Скадовске. Согласно заявлению спецслужб, удалось взорвать автомобиль, наполненный бойцами полка "Ахмат" ВС РФ.

Напоминаем, 5 июля ГУР Минобороны провело диверсию рядом с Владивостоком, взорвав газопровод и водопровод: трубы шли на полигон 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.