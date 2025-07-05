Вблизи Владивостока взорвался газопровод, который обеспечивает российские войска на Дальнем Востоке, — СМИ

Предварительно, в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода "Владивосток". Именно этот газопровод обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС России, расположенных вдоль побережья Японского моря

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На побережье Японского моря базируются отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинской разведке.

Кроме газопровода возле Владивостока, путем подрыва уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны. По информации источника, взрывы прогремели около 01:00-02:00, после чего произошел масштабный пожар. Впоследствии на место прибыли российские спецслужбы и ремонтные бригады.

Место базирования российских военных Фото: Google Maps

Отмечается, что часть указанного газопровода была сдана в эксплуатацию в марте 2025 года.

Чтобы скрыть информацию от местного населения, ввиду празднования 165-летия основания Владивостока, местные спецслужбы отключили мобильный интернет и связь в районе бухты Лазурная (Шамора).

Местные жители подтвердили отключение мобильного интернета, отметив, что его выключили еще в 8 утра.

Фото: Скриншот

Напомним, 30 мая в российском Владивостоке вблизи бухты "Десантная" также раздавались взрывы, в результате успешной операции ГУР. Один взрыв произошел в районе КПП, а второй — в месте пребывания личного состава и командования воинской части. Речь идет о месте дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

А 2 июля сообщалось, что командующий ЧФ РФ Ильдар Ахмеров был ликвидирован в Крыму во время удара Главного управления разведки Минобороны Украины.