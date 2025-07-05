Поблизу Владивостока вибухнув газогін, який забезпечує російські війська на Далекому Сході, — ЗМІ

Попередньо, внаслідок вибуху та подальшої пожежі було знищено гілки магістрального газогону "Владивосток". Саме цей газогін забезпечує газопостачання ряду військових об'єктів ЗС Росії, розташованих вздовж побережжя Японського моря

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На узбережжі Японського моря базуються окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на джерела в українській розвідці.

Окрім газогону біля Владивостока, шляхом підриву знищений водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони. За інформацією джерела, вибухи пролунали близько 01:00-02:00, після чого сталася масштабна пожежа. Згодом на місце прибули російські спецслужби та ремонті бригади.

Місце базування російських військових Фото: Google Maps

Зазначається, що частина вказаного газогону була здана в експлуатацію в березні 2025 року.

Аби приховати інформацію від місцевого населення, зважаючи на святкування 165-річчя заснування Владивостока, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет та зв'язок в районі бухти Лазурна (Шамора).

Місцеві мешканці підтвердили відключення мобільного інтернету, зауваживши, що його вимкнули ще о 8 ранку.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, 30 травня у російському Владивостоці поблизу бухти "Десантна" також лунали вибухи, внаслідок успішної операції ГУР. Один вибух стався у районі КПП, а другий - у місці перебування особового складу та командування військової частини. Йдеться про місце дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти.

А 2 липня повідомлялось, що командувача ЧФ РФ Ільдара Ахмерова було ліквідовано в Криму під час удару Головного управління розвідки Міноборони України.