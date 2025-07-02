Командувача ЧФ РФ Ільдара Ахмерова ліквідовано в Криму, — соцмережі (фото)

Російські воєнкори, зокрема, стверджують, що Ільдар Ахмеров загинув унаслідок "підлого удару" ГУР МОУ, і закликають атакувати українські "центри ухвалення рішень".

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За інформацією телеграм-каналу "Без фільтрів", його ліквідували під час удару Головного управління розвідки Міноборони України.

Інших подробиць поки що не повідомляють, проте російські воєнкори і блогери вже закликають помститися Києву за проведену спецоперацію.

"Чекаємо відповідь щодо центрів ухвалення рішень", — ідеться в повідомленні.

ГУР МОУ також не коментує інформацію про загибель Ільдара Ахмерова в окупованому Криму.

Фото: Соцсети

Хто такий Ільдар Ахмеров

Ільдар Ахмеров закінчив 1987 року Тихоокеанське вище військово-морське училище ім. С.О.Макарова. С.О.Макарова, 2003-го — військово-морську академію ім. М.Г.Кузнєцова (2003). М.Г.Кузнєцова (2003), а в 2013 році завершив навчання у військовій академії ГШ РФ.

Ахмеров зробив кар'єру на флоті, почавши командиром групи бойової частини управління сторожового корабля "Сторожовий" (1987-1994) і дослужившись до контрадмірала 2021-го.

У 2023 році він був заступником командувача Чорноморського флоту, з 2024 року — начальником штабу — першим заступником командувача Чорноморського флоту.

9 грудня 2024 року йому присвоїли звання віцеадмірала.

У Ахмерова є дружина і дві доньки.

Його ім'я внесено до Книги катів українського народу, де йшлося про те, що Ахмеров "бере безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну.

Раніше Фокус писав, що дрони українського виробництва UJ-26 ГУР Міноборони, більш відомі як "Бобер", навідалися в окупований Крим, де зловили дорогу техніку ЗС РФ.