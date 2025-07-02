Командующий ЧФ РФ Ильдар Ахмеров ликвидирован в Крыму, — соцсети (фото)

Российские военкоры, в свою очередь, утверждают, что Ильдар Ахмеров погиб в результате "подлого удара" ГУР МОУ, и призывают атаковать украинские "центры принятия решений".

Related video

По информации телеграмм-канала "Без фильтров" он был ликвидирован в ходе удара Главного управления разведки Минобороны Украины.

Других подробностей пока не сообщается, однако российские военкоры и блогеры уже призывают отомстить Киеву за проведенную спецоперацию.

"Ждем ответ по центрам принятия решений", – говорится в сообщении.

ГУР МОУ также не комментирует информацию о гибели Ильдара Ахмерова в оккупированном Крыму.

Фото: Соцсети

Кто такой Ильдар Ахмеров

Ильдар Ахмеров окончил в 1987 году Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О.Макарова, в 2003-м – военно-морскую академию им. Н.Г.Кузнецова (2003), а в 2013 году завершил обучение в военной академии ГШ РФ.

Ахмеров сделал карьеру на флоте, начав командиром группы боевой части управления сторожевого корабля "Сторожевой" (1987—1994) и дослужившист до контрадмирала в 2021-м.

В 2023 году он был заместителем командующего Черноморским флотом, с 2024 года — начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом.

9 декабря 2024 года ему присвоили звание вице-адмирала.

У Ахмерова есть жена и две дочери.

Его имя внесено в Книгу палачей украинского народа, где говорилось, что Ахмеров "принимает непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 года в Украину.

Ранее Фокус писал, что дроны украинского производства UJ-26 ГУР Минобороны, более известные как "Бобер" наведались в оккупированный Крым, где поймали дорогостоящую технику ВС РФ.