Командующий ЧФ РФ Ильдар Ахмеров ликвидирован в Крыму, — соцсети (фото)
Российские военкоры, в свою очередь, утверждают, что Ильдар Ахмеров погиб в результате "подлого удара" ГУР МОУ, и призывают атаковать украинские "центры принятия решений".
По информации телеграмм-канала "Без фильтров" он был ликвидирован в ходе удара Главного управления разведки Минобороны Украины.
Других подробностей пока не сообщается, однако российские военкоры и блогеры уже призывают отомстить Киеву за проведенную спецоперацию.
"Ждем ответ по центрам принятия решений", – говорится в сообщении.
ГУР МОУ также не комментирует информацию о гибели Ильдара Ахмерова в оккупированном Крыму.
Кто такой Ильдар Ахмеров
Ильдар Ахмеров окончил в 1987 году Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О.Макарова, в 2003-м – военно-морскую академию им. Н.Г.Кузнецова (2003), а в 2013 году завершил обучение в военной академии ГШ РФ.
Ахмеров сделал карьеру на флоте, начав командиром группы боевой части управления сторожевого корабля "Сторожевой" (1987—1994) и дослужившист до контрадмирала в 2021-м.
В 2023 году он был заместителем командующего Черноморским флотом, с 2024 года — начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом.
9 декабря 2024 года ему присвоили звание вице-адмирала.
У Ахмерова есть жена и две дочери.
Его имя внесено в Книгу палачей украинского народа, где говорилось, что Ахмеров "принимает непосредственное участие в планировании и организации российского военного вторжения 24 февраля 2022 года в Украину.
Ранее Фокус писал, что дроны украинского производства UJ-26 ГУР Минобороны, более известные как "Бобер" наведались в оккупированный Крым, где поймали дорогостоящую технику ВС РФ.