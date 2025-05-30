"Привіт" від української розвідки: ГУР влаштувало вибухову диверсію на базі ЗС РФ у Владивостоці

Головне управління розвідки Міноборони України 30 травня провело успішну операцію поблизу міста Владивосток в Росії. Вибуховий привіт від української розвідки отримали морпіхи 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ.

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Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на свої джерела в ГУР.

Українська розвідка влаштувала вибухи у районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону, внаслідок яких було уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби.

Через неспокійну ситуацію росіяни змушені були перекрити дороги та провести евакуацію людей.

Як розповіли джерела ГУР, на місці дислокації російських окупантів поблизу бухти Десантна під російським Владивостоком пролунали щонайменше два вибухи. Один вибух стався у районі КПП, другий — у місці перебування особового складу і командування військової частини.

У Головному управлінні розвідки Міноборони поки що заяв щодо операції у Владивостоці не робили.

Нагадаємо, що українська розвідка провела комплексну операцію на Куп’янському напрямку. Спецпризначенці знищували бійців ЗС РФ на позиціях і в тилу. Завданнями було не дати ворогу переправитися через річку Оскіл та розширити плацдарм на правому березі.

Також повідомлялося, що ГУР 24 травня знищило залізничний склад із паливом, призначеним для російських військ. Удар було завдано на ділянці Верхній Токмак — Молочанськ — Федорівка, на території тимчасово окупованої Запорізької області.