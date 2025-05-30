"Привет" от украинской разведки: ГУР устроило взрывную диверсию на базе ВС РФ во Владивостоке

Главное управление разведки Минобороны Украины 30 мая провело успешную операцию вблизи города Владивосток в России. Взрывной привет от украинской разведки получили морпехи 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ.

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Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на свои источники в ГУР.

Украинская разведка устроила взрывы взрывы в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона, в результате которых были поражены живая сила, военная техника и спецсредства.

Из-за неспокойной ситуации россияне вынуждены были перекрыть дороги и провести эвакуацию людей.

Как рассказали источники ГУР, на месте дислокации российских оккупантов вблизи бухты Десантная под российским Владивостоком прогремели по меньшей мере два взрыва. Один взрыв произошел в районе КПП, второй — в месте пребывания личного состава и командования воинской части.

В Главном управлении разведки Минобороны пока что заявлений по операции во Владивостоке не делали.

Напомним, что украинская разведка провела комплексную операцию на Купянском направлении. Спецназовцы уничтожали бойцов ВС РФ на позициях и в тылу. Задачами было не дать врагу переправиться через реку Оскол и расширить плацдарм на правом берегу.

Также сообщалось, что ГУР 24 мая уничтожило железнодорожный состав с топливом, предназначенным для российских войск. Удар был нанесен на участке Верхний Токмак — Молочанск — Федоровка, на территории временно оккупированной Запорожской области.