Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Оккупанты взрывались и сдавались: ГУР высадило десант из вертолетов под Купянском (видео)

Спецподразделение Тимура осуществило высадку воздушного десанта на Купянском направлении
Фото: пресс-служба ГУР Минобороны | Операцию реализовало "Спецподразделение Тимура"

Украинская разведка пополнила вражеские потери, провернув комплексную операцию на Купянском направлении. Спецназовцы уничтожали бойцов ВС РФ на позициях и в тылу.

Related video

Уникальными кадрами с фронта 28 мая поделились в Главном управлении разведки.

Весеннюю операцию на Купянском направлении реализовали бойцы "Спецподразделения Тимура". Ее задачами было не дать врагу переправиться через реку Оскол и расширить плацдарм на правом берегу. В результате были уничтожены и поражены около 600 подземных укрытий, 9 полевых складов БК и 8 переправ.

Потери России составляют:

  • 49 гаубиц и пушек;
  • 17 автомобилей и мотоциклов;
  • 3 лодки;
  • 2 артиллерийские установки;
  • 2 танка;
  • 439 бойцов убитыми и ранеными.

Кроме того, шестерых оккупантов захватили в плен. Спецназовцы сняли высадку воздушного десанта, дальнейший штурм и зачистку позиций ВС РФ, "огненную" работу артиллеристов и минометчиков, ликвидацию захватчиков операторами FPV-дронов, диверсии в тылу врага, которые включали засады и пополнение обменного фонда, работу водителей и боевых медиков в "красной зоне".

В комплексной операции приняли участие следующие подразделения "Спецподразделения Тимура":

  • "Юнгер";
  • "РДК";
  • "Братство";
  • "Nobody";
  • "Стугна";
  • "Химера";
  • "Парагон";
  • "БДК";
  • "Сибирский Батальон";
  • "Аратта";
  • "1514";
  • "Art Division";
  • "Первая линия";
  • "Raven Group".

Напомним, 27 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия накапливает 50 тысяч бойцов на Сумском направлении и будет пытаться прорваться в Днепропетровскую область.

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предупредил, что оккупанты начали доставать КАБами до Сум. По его словам, если враг пройдет Юнаковку и займет пару высот, то город "начнут разбирать" FPV-дронами.