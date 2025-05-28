Оккупанты взрывались и сдавались: ГУР высадило десант из вертолетов под Купянском (видео)
Украинская разведка пополнила вражеские потери, провернув комплексную операцию на Купянском направлении. Спецназовцы уничтожали бойцов ВС РФ на позициях и в тылу.
Уникальными кадрами с фронта 28 мая поделились в Главном управлении разведки.
Весеннюю операцию на Купянском направлении реализовали бойцы "Спецподразделения Тимура". Ее задачами было не дать врагу переправиться через реку Оскол и расширить плацдарм на правом берегу. В результате были уничтожены и поражены около 600 подземных укрытий, 9 полевых складов БК и 8 переправ.
Потери России составляют:
- 49 гаубиц и пушек;
- 17 автомобилей и мотоциклов;
- 3 лодки;
- 2 артиллерийские установки;
- 2 танка;
- 439 бойцов убитыми и ранеными.
Кроме того, шестерых оккупантов захватили в плен. Спецназовцы сняли высадку воздушного десанта, дальнейший штурм и зачистку позиций ВС РФ, "огненную" работу артиллеристов и минометчиков, ликвидацию захватчиков операторами FPV-дронов, диверсии в тылу врага, которые включали засады и пополнение обменного фонда, работу водителей и боевых медиков в "красной зоне".
В комплексной операции приняли участие следующие подразделения "Спецподразделения Тимура":
- "Юнгер";
- "РДК";
- "Братство";
- "Nobody";
- "Стугна";
- "Химера";
- "Парагон";
- "БДК";
- "Сибирский Батальон";
- "Аратта";
- "1514";
- "Art Division";
- "Первая линия";
- "Raven Group".
Напомним, 27 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия накапливает 50 тысяч бойцов на Сумском направлении и будет пытаться прорваться в Днепропетровскую область.
Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предупредил, что оккупанты начали доставать КАБами до Сум. По его словам, если враг пройдет Юнаковку и займет пару высот, то город "начнут разбирать" FPV-дронами.