Оккупанты взрывались и сдавались: ГУР высадило десант из вертолетов под Купянском (видео)

Украинская разведка пополнила вражеские потери, провернув комплексную операцию на Купянском направлении. Спецназовцы уничтожали бойцов ВС РФ на позициях и в тылу.

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Уникальными кадрами с фронта 28 мая поделились в Главном управлении разведки.

Весеннюю операцию на Купянском направлении реализовали бойцы "Спецподразделения Тимура". Ее задачами было не дать врагу переправиться через реку Оскол и расширить плацдарм на правом берегу. В результате были уничтожены и поражены около 600 подземных укрытий, 9 полевых складов БК и 8 переправ.

Потери России составляют:

49 гаубиц и пушек;

17 автомобилей и мотоциклов;

3 лодки;

2 артиллерийские установки;

2 танка;

439 бойцов убитыми и ранеными.

Кроме того, шестерых оккупантов захватили в плен. Спецназовцы сняли высадку воздушного десанта, дальнейший штурм и зачистку позиций ВС РФ, "огненную" работу артиллеристов и минометчиков, ликвидацию захватчиков операторами FPV-дронов, диверсии в тылу врага, которые включали засады и пополнение обменного фонда, работу водителей и боевых медиков в "красной зоне".

В комплексной операции приняли участие следующие подразделения "Спецподразделения Тимура":

"Юнгер";

"РДК";

"Братство";

"Nobody";

"Стугна";

"Химера";

"Парагон";

"БДК";

"Сибирский Батальон";

"Аратта";

"1514";

"Art Division";

"Первая линия";

"Raven Group".

Напомним, 27 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия накапливает 50 тысяч бойцов на Сумском направлении и будет пытаться прорваться в Днепропетровскую область.

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предупредил, что оккупанты начали доставать КАБами до Сум. По его словам, если враг пройдет Юнаковку и займет пару высот, то город "начнут разбирать" FPV-дронами.