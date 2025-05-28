Начнут "разбирать" Сумы: эксперт назвал участок фронта, захват которого россиянами угрожает городу

ВС РФ уже начали доставать КАБами до города Сумы, а захват Юнаковки усложнит ситуацию.

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Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал Игорь Лапин, майор ВСУ в отставке.

По его словам, Россия накопила на границе с Сумской областью для штурма около 60 тысяч личного состава, поскольку из-за болотистой местности и лесов российская техника здесь не проедет.

"Относительно Сумского направления, то хочу сказать, что враг сегодня, если не ошибаюсь, применил по Сумам КАБ, то есть достают уже этими авиабомбами. Если россияне пройдут Юнаковку и займут пару высот, то FPV-дронами начнут разбирать Сумы. У них есть возможности штурмовать малыми группами, ведь уже собрали там 60 тыс. своих воинов, пока мы, как говорится, статично сидели на Курском фронте", — сказал Игорь Лапин.

Он добавил, что россияне будут пытаться выйти на "нормальное оперативное пространство", чтобы можно было потом затягивать и технику. Также Игорь Лапин отметил, что у Украины есть самолеты F-16, но нужны ракеты "воздух-воздух", чтобы выбивать российскую авиацию, или хотя бы ракеты с большим радиусом действия.

"А если россияне достают КАБами, то мы видели, что происходит с населенными пунктами, куда достают эти авиабомбы. Нам надо налаживать вторую и третью линии обороны, делать для них подъездные пути, учитывая местность, и накрывать их сетками, потому что россияне имеют колоссальное количество FPV-дронов на оптоволокне", — сказал Игорь Лапин.

Напомним, что российские оккупанты имеют продвижение в Сумской области. В частности, они смогли закрепиться на участке Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и и дальше пробуют зайти в Беловоды.

Также сообщалось, что ВС РФ заявляют, что военные, которые находились на позициях в Курской области, переведены к границе Сумщины.