Почнуть "розбирати" Суми: експерт назвав ділянку фронту, захоплення якої росіянами загрожує місту

ЗС РФ вже почали діставати КАБами до міста Суми, а захоплення Юнаківки ускладнить ситуацію.

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Про це в коментарі "Еспресо" розповів Ігор Лапін, майор ЗСУ у відставці.

За його словами, Росія накопичила на кордоні із Сумщиною для штурму приблизно 60 тисяч особового складу, оскільки через болотисту місцевість та ліси російська техніка тут не проїде.

"Щодо Сумського напрямку, то хочу сказати, що ворог сьогодні, якщо не помиляюся, застосував по Сумах КАБ, тобто дістають вже цими авіабомбами. Якщо росіяни пройдуть Юнаківку та займуть пару висот, то FPV-дронами почнуть розбирати Суми. У них є можливості штурмувати малими групами, адже вже назбирали там 60 тис. своїх вояків, поки ми, як кажуть, статично сиділи на Курському фронті", — сказав Ігор Лапін.

Він додав, що росіяни намагатимуться вийти на "нормальний оперативний простір", щоб можна було потім затягувати й техніку. Також Ігор Лапін зауважив, що в України є літаки F-16, але потрібні ракети "повітря-повітря", щоб вибивати російську авіацію, або хоча б ракети з більшим радіусом дії.

"А якщо росіяни дістають КАБами, то ми бачили, що відбувається з населеними пунктами, куди дістають ці авіабомби. Нам треба налагоджувати другу і третю лінії оборони, робити для них під'їзні шляхи, враховуючи місцевість, та накривати їх сітками, бо росіяни мають колосальну кількість FPV-дронів на оптоволокні", — сказав Ігор Лапін.

Нагадаємо, що російські окупанти мають просування в Сумській області. Зокрема, вони змогли закріпитися на ділянці Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і і далі пробують зайти в Біловоди.

Також повідомлялося, що ЗС РФ заявляють, що військові, які перебували на позиціях у Курській області, переведені до кордону Сумщини.