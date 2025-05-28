Окупанти вибухали й здавались: ГУР висадило десант з гелікоптерів під Куп'янськом (відео)
Українська розвідка поповнила ворожі втрати, провернувши комплексну операцію на Куп’янському напрямку. Спецпризначенці знищували бійців ЗС РФ на позиціях і в тилу.
Унікальними кадрами з фронту 28 травня поділились у Головному управлінні розвідки.
Весняну операцію на Куп’янському напрямку реалізували бійці "Спецпідрозділу Тимура". ЇЇ завданнями було не дати ворогу переправитися через річку Оскіл та розширити плацдарм на правому березі. В результаті були знищені й уражені приблизно 600 підземних укриттів, 9 польових складів БК і 8 переправ.
Втрати Росії становлять:
- 49 гаубиць і гармат;
- 17 автомобілів і мотоциклів;
- 3 човни;
- 2 артилерійські установки;
- 2 танки;
- 439 бійців вбитими та пораненими.
Окрім того, шістьох окупантів захопили у полон. Спецпризначенці зафільмували висадку повітряного десанту, подальший штурм і зачистку позицій ЗС РФ, "вогненну" роботу артилеристів і мінометників, ліквідацію загарбників операторами FPV-дронів, диверсії в тилу ворога, які включали засідки та поповнення обмінного фонду, роботу водіїв та бойових медиків у "червоній зоні".
У комплексній операції взяли участь такі підрозділи "Спецпідрозділу Тимура":
- "Юнгер";
- "РДК";
- "Братство";
- Nobody";
- "Стугна";
- "Химера";
- "Paragon";
- "БДК";
- "Сибірський Батальйон";
- "Аратта";
- "1514";
- "Art Division";
- "First Line";
- "Raven Group".
Нагадаємо, 27 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія накопичує 50 тисяч бійців на Сумському напрямку та намагатиметься прорватись у Дніпропетровську область.
Майор ЗСУ у відставці Ігор Лапін попередив, що окупанти почали діставати КАБами до Сум. З його слів, якщо ворог пройде Юнаківку та займе пару висот, то місто "почнуть розбирати" FPV-дронами.