Окупанти вибухали й здавались: ГУР висадило десант з гелікоптерів під Куп'янськом (відео)

Українська розвідка поповнила ворожі втрати, провернувши комплексну операцію на Куп’янському напрямку. Спецпризначенці знищували бійців ЗС РФ на позиціях і в тилу.

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Унікальними кадрами з фронту 28 травня поділились у Головному управлінні розвідки.

Весняну операцію на Куп’янському напрямку реалізували бійці "Спецпідрозділу Тимура". ЇЇ завданнями було не дати ворогу переправитися через річку Оскіл та розширити плацдарм на правому березі. В результаті були знищені й уражені приблизно 600 підземних укриттів, 9 польових складів БК і 8 переправ.

Втрати Росії становлять:

49 гаубиць і гармат;

17 автомобілів і мотоциклів;

3 човни;

2 артилерійські установки;

2 танки;

439 бійців вбитими та пораненими.

Окрім того, шістьох окупантів захопили у полон. Спецпризначенці зафільмували висадку повітряного десанту, подальший штурм і зачистку позицій ЗС РФ, "вогненну" роботу артилеристів і мінометників, ліквідацію загарбників операторами FPV-дронів, диверсії в тилу ворога, які включали засідки та поповнення обмінного фонду, роботу водіїв та бойових медиків у "червоній зоні".

У комплексній операції взяли участь такі підрозділи "Спецпідрозділу Тимура":

"Юнгер";

"РДК";

"Братство";

Nobody";

"Стугна";

"Химера";

"Paragon";

"БДК";

"Сибірський Батальйон";

"Аратта";

"1514";

"Art Division";

"First Line";

"Raven Group".

Нагадаємо, 27 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія накопичує 50 тисяч бійців на Сумському напрямку та намагатиметься прорватись у Дніпропетровську область.

Майор ЗСУ у відставці Ігор Лапін попередив, що окупанти почали діставати КАБами до Сум. З його слів, якщо ворог пройде Юнаківку та займе пару висот, то місто "почнуть розбирати" FPV-дронами.