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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Окупанти вибухали й здавались: ГУР висадило десант з гелікоптерів під Куп'янськом (відео)

Спецпідрозділ Тимура здійснив висадку повітряного десанту на Куп'янському напрямку
Фото: пресслужба ГУР Міноборони | Операцію реалізував "Спецпідрозділ Тимура"

Українська розвідка поповнила ворожі втрати, провернувши комплексну операцію на Куп’янському напрямку. Спецпризначенці знищували бійців ЗС РФ на позиціях і в тилу.

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Унікальними кадрами з фронту 28 травня поділились у Головному управлінні розвідки.

Весняну операцію на Куп’янському напрямку реалізували бійці "Спецпідрозділу Тимура". ЇЇ завданнями було не дати ворогу переправитися через річку Оскіл та розширити плацдарм на правому березі. В результаті були знищені й уражені приблизно 600 підземних укриттів, 9 польових складів БК і 8 переправ.

Втрати Росії становлять:

  • 49 гаубиць і гармат;
  • 17 автомобілів і мотоциклів;
  • 3 човни;
  • 2 артилерійські установки;
  • 2 танки;
  • 439 бійців вбитими та пораненими.

Окрім того, шістьох окупантів захопили у полон. Спецпризначенці зафільмували висадку повітряного десанту, подальший штурм і зачистку позицій ЗС РФ, "вогненну" роботу артилеристів і мінометників, ліквідацію загарбників операторами FPV-дронів, диверсії в тилу ворога, які включали засідки та поповнення обмінного фонду, роботу водіїв та бойових медиків у "червоній зоні".

У комплексній операції взяли участь такі підрозділи "Спецпідрозділу Тимура":

  • "Юнгер";
  • "РДК";
  • "Братство";
  • Nobody";
  • "Стугна";
  • "Химера";
  • "Paragon";
  • "БДК";
  • "Сибірський Батальйон";
  • "Аратта";
  • "1514";
  • "Art Division";
  • "First Line";
  • "Raven Group".

Нагадаємо, 27 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія накопичує 50 тисяч бійців на Сумському напрямку та намагатиметься прорватись у Дніпропетровську область.

Майор ЗСУ у відставці Ігор Лапін попередив, що окупанти почали діставати КАБами до Сум. З його слів, якщо ворог пройде Юнаківку та займе пару висот, то місто "почнуть розбирати" FPV-дронами.