Повторный грохот с детонацией: ГУР взорвало машину с офицерами "Ахмат" в Скадовске (фото)

Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию в оккупированном Скадовске и взорвало машину с бойцами полка "Ахмат" Российской Федерации. Противник потерял офицеров, а в автомобиле началась детонация боеприпасов.

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Об операции ГУР на оккупированной части Херсонской области говорится в сообщении разведчиков на странице Facebook.

Как написала пресс-служба украинской разведки, событие произошло 20 мая на дороге между Антоновкой и Скадовском. Удалось взорвать машину УАЗ Patriot, в которой находилась группа кадыровцев из полка "Ахмат". Согласно данным ГУР, погибли четверо офицеров РФ. В заметке не указано, каким образом взорвали вражеское авто. Но отмечается, что через мгновение начались вторичные взрывы из-за детонации боекомплекта.

"После первого взрыва машины с "кадыровцами" был слышен повторный грохот — сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики", — говорится в сообщении.

Разведчики опубликовали фото с фиксацией удачно выполненного задания. На размытом изображении видим облако огня, которое охватило, вероятно, машину. Других деталей, кроме дерева слева, рассмотреть не удалось.

Операция ГУР — автомобиль кадыровцев под Скадовском, взорванный 20 мая 2025 года Фото: Facebook ГУР

На ресурсах оккупационной власти, например, в канале так называемого главы Херсонской области Владимира Сальдо, не писали об инциденте на дороге между Антоновкой и Скадовском 20 мая. Подрыв также не комментировали в канале главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Операция ГУР — детали

Отметим, два месяца назад, 20 марта, состоялась еще одна операция ГУР в Скадовске. Разведчики устроили диверсию и взорвали автомобиль Nissan, который стоял в центре оккупированного города на ул. В результате взрыва погибли двое российских офицеров. Мощная взрывная волна перевернула автомобиль, который получил серьезные повреждения, свидетельствуют фото ГУР.

Операция ГУР — автомобиль кадыровцев под Скадовском, взорванный в марте 2025 года

Информацию разведчиков подтвердили в Telegram-канале "Николаевский Ванек": в Скадовске действительно взорвался автомобиль-пикап с российскими офицерами внутри.

Аналогичный инцидент произошел в апреле 2025 года. ГУР провело операцию в оккупированном Мелитополе. Под удар вновь попали боевики полка "Ахмат", сообщили разведчики. Выяснилось, что удалось взорвать бронеавтомобиль "Тигр", в котором находились военные подразделения "Ахмат Восток". Итог отработки разведчиков: "минус" пятеро оккупантов — экипаж "Тигра" и десантники.

Напоминаем, в феврале глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о лучших операциях ГУР, проведенных в течение трех лет войны РФ. В мае разведка показала новейшие дрононосцы Magura, которые будут использоваться для ударов по российским военным целям.