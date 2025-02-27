Месть за Грозу и из-за чего пророчили ядерный удар: Буданов рассказал о лучших операциях ГУР

Руководитель разведки Кирилл Буданов вспомнил, как его убеждали в нереальности одной из операций, хотя он был уверен, что это сработает. Он отметил, что ГУР разрушило миф о том, что Россия ответит Украине "каким-то Армагеддоном".

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал о лучших операциях за время полномасштабной войны. Об этом известно из интервью, опубликованного "Укринформом" 27 февраля.

"Я бы сказал, что для меня очень важной была первая операция, не малые мероприятия групп на территорию противника, а именно масштабные мероприятия, которые были в Брянской области", — отметил военачальник.

Он вспомнил, что тогда многие "разные люди" считали операцию нереальной или даже прогнозировали в результате нее ядерный удар. Однако глава разведки был убежден, что это работает.

"В конце концов это сработало. Это, думаю, из боевых таких операций, операции, которые имеют наибольшее значение, потому что был разрушен миф о том, что в Россию боевые действия завести нельзя, здесь будет какой-то Армагеддон, — это не так", — пояснил он.

Также руководитель разведки упомянул о "значительном" количестве ликвидированных врагов. Он отметил, что над этим активно работают не только в ГУР, но и в СБУ.

"Например, недавняя история, когда уничтожили преступника, который принес большое зло нам, — командира дивизиона "Искандеров", который нанес ракетный удар. Помните похороны в поселке Грозе, когда убили около 50 человек и более 100 были ранены и так далее? Где-то около месяца назад он загадочно взорвался на территории своей части", — отметил Буданов.

Он отметил, что к людям, которые несут зло, оно всегда возвращается. Генерал добавил, что Украина не принесла первое зло, но ей его возвращать.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Третья мировая война уже продолжается. Он рассказал о вынужденном шаге РФ, который является унизительным для Кремля.

Также Буданов прокомментировал скандалы с ТЦК. Он пояснил, что российской пропаганде удается создавать картинку, которая не соответствует реальности, и влиять на украинцев.