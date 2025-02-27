Помста за Грозу і через що пророкували ядерний удар: Буданов розповів про кращі операції ГУР

Керівник розвідки Кирило Буданов згадав, як його переконували у нереальності однієї з операцій, хоча він був впевнений, що це спрацює. Він наголосив, що ГУР зруйнувало міф про те, що Росія відповість Україні "якимось Армагеддоном".

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Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов розповів про найкращі операції за час повномасштабної війни. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого "Укрінформом" 27 лютого.

"Я б сказав, що для мене дуже важливою була перша операція, не малі заходи груп на територію противника, а саме масштабні заходи, які були в Брянській області", — зауважив воєначальник.

Він згадав, що тоді багато "різних людей" вважали операцію нереальною або навіть прогнозували внаслідок неї ядерний удар. Проте очільник розвідки був переконаний, що це працює.

"Зрештою це спрацювало. Це, думаю, з бойових таких операцій, операції, які мають найбільше значення, бо було зруйновано міф про те, що в Росію бойові дії завести не можна, тут буде якийсь Армагеддон, — це не так", — пояснив він.

Також керівник розвідки згадав про "значну" кількість ліквідованих ворогів. Він зауважив, що над цим активно працюють не лише в ГУР, але й в СБУ.

"Наприклад, нещодавня історія, коли знищили злочинця, який приніс велике зло нам, — командира дивізіону "Іскандерів", який завдав ракетний удар. Пам’ятаєте похорон у селищі Грозі, коли вбили близько 50 людей і більш ніж 100 було поранено й так далі? Десь близько місяця тому він загадково вибухнув на території своєї частини", — зауважив Буданов.

Він наголосив, що до людей, які несуть зло, воно завжди повертається. Генерал додав, що Україна не принесла перше зло, але їй його повертати.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Третя світова війна вже триває. Він розповів про вимушений крок РФ, який є принизливим для Кремля.

Також Буданов прокоментував скандали з ТЦК. Він пояснив, що російській пропаганді вдається створювати картинку, яка не відповідає реальності, і впливати на українців.