"1-2 різкі випадки на тиждень": РФ розпалює недовіру до ТЦК, і їй вдається, — Буданов

Керівник розвідки Кирило Буданов заявив, що поки Україна програє у боротьбі проти російської дезінформації щодо мобілізації. З його слів, у мережі виглядає так, ніби конфлікти з військкомами стаються щодня, а насправді — пару разів на тиждень.

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Україні не завжди вдається ефективно протидіяти російській пропаганді, один з програшів — дезінформація проти загальної мобілізації. Про це начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив в інтерв’ю "Укрінформу", опублікованому 27 лютого.

"Варіант нашої такої вседержавної – поки що не перемоги, давайте дипломатично скажемо в цьому сенсі – це масована програма дезінформації, яку вони розгорнули щодо протидії мобілізації", — сказав він.

Буданов закликав визнати, що ворожа програма "працює серйозно" і дійсно впливає на свідомість українського населення. Він згадав про публікації про конфлікти з ТЦК у мережі.

"Ви подивіться, насправді один-два якісь різкі випадки відбуваються десь на тиждень приблизно. Але коли ти дивишся Інтернет, створюється враження, що це кожного дня штук по сто мінімум відбувається", — пояснив керівник розвідки.

З його слів, це — приклад професійної ІПСО, покликаної впливати на свідомість. Також голова ГУР закликав визнати, що Росія докладає зусиль для розхитування політичної ситуації в Україні.

"Тут, як-то кажуть, багато факторів впливає на це, але така методична робота, вона ж почалася восени 2023 року, саме направлена на підготовку до, як-то кажуть, посіювання недовіри до влади, це середина 2023 року", — додав він.

Нагадаємо, 26 лютого генерала-майора Андрія Гнатова звільнили з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. 27 лютого у Міноборони повідомили про його призначення заступником керівника Генштабу.

Підполковник Кирило Верес заявив, що новий 20-й полк Сил безпілотних систем за місяць подали заявки понад 10 тисяч осіб. Охочих долучитись до полку було так багато, що вони "поклали" сервер центру рекрутингу.