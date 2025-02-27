Генерал-майора Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ, — Міноборони

На новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Генерала-майора Андрія Гнатова, якого вчора, 26 лютого, було звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ, призначено на посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Сьогодні своїм наказом, за погодженням з президентом України, призначив генерал-майора Андрія Гнатова заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. На новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами", — повідомив міністр оборони Рустем Умєров..

Андрій Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах — від командира бригади морської піхоти до командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування "Схід".

Андрій Гнатова: що відомо

Андрій Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. Він розпочав військову кар'єру в батальйоні морської піхоти в Криму, де служив до 2014 року, коли РФ анексувала півострів. З 2016 по 2018 роки Гнатов був начальником штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти, а потім очолив бригаду.

В Україну 2022 року Андрій Гнатов був заступником командувача військ оперативного командування "Південь". Він очолив оборону Миколаєва, у листопаді 2022 року став одним із командувачів звільненням Херсонської області.

У 2023 році Гнатов керував обороною міста Бахмут на Донеччині. 24 червня 2024 року він обійняв посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Маає кілька державних нагород — орден Богдана Хмельницького та Хрест бойових заслуг.

Нагадаємо, що 26 січня президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".