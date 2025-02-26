Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова

Андрій Гнатов пробув на посаді командувача вісім місяців. Буквально наприкінці січня його призначили заступником начальника Генерального штабу України.

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Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Про це йдеться в президентському указі №148/2025 від 26 лютого.

"Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ", — зазначається в документі.

Причини звільнення не уточнюють. Гнатов змінив на посаді генерал-лейтенанта Юрія Солодя 24 червня 2024 року, пробувши на посаді вісім місяців. Гнатов також очолив оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Наприкінці січня 2025 року Андрія Гнатова призначили на посаду заступника начальника Генерального штабу України.

Звільнення Андрія Гнатова: чим прославився командувач?

Андрій Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ і розпочав військову кар'єру в батальйоні морської піхоти в Криму. Там він прослужив до російської анексії півострова. З 2016 по 2018 роки Гнатов був начальником штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти.

З 2018 до 2021 року він керував цією бригадою, відповідав за формування підрозділу оновленої морської піхоти. На початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну 2022 року Андрій Гнатов був заступником командувача військ оперативного командування "Південь". Він очолив оборону Миколаєва, у листопаді 2022 року став одним із командувачів звільненням Херсонської області.

У 2023 році Гнатов керував обороною Бахмута, а 24 червня 2024 року указом президента призначено командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Гнатов отримав кілька державних нагород — орден Богдана Хмельницького та Хрест бойових заслуг.

Фокус раніше перераховував підстави, за яких військовослужбовців ЗСУ звільняють від служби. Їх усього три: за станом здоров'я, за сімейними обставинами або якщо військовий скоїв злочин.

У січні 2025 року було звільнено Дмитра Клименкова, він обіймав посаду заступника міністра оборони України.