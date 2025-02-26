Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова
Андрій Гнатов пробув на посаді командувача вісім місяців. Буквально наприкінці січня його призначили заступником начальника Генерального штабу України.
Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Про це йдеться в президентському указі №148/2025 від 26 лютого.
"Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ", — зазначається в документі.
Причини звільнення не уточнюють. Гнатов змінив на посаді генерал-лейтенанта Юрія Солодя 24 червня 2024 року, пробувши на посаді вісім місяців. Гнатов також очолив оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
Наприкінці січня 2025 року Андрія Гнатова призначили на посаду заступника начальника Генерального штабу України.
Звільнення Андрія Гнатова: чим прославився командувач?
Андрій Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ і розпочав військову кар'єру в батальйоні морської піхоти в Криму. Там він прослужив до російської анексії півострова. З 2016 по 2018 роки Гнатов був начальником штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти.
З 2018 до 2021 року він керував цією бригадою, відповідав за формування підрозділу оновленої морської піхоти. На початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну 2022 року Андрій Гнатов був заступником командувача військ оперативного командування "Південь". Він очолив оборону Миколаєва, у листопаді 2022 року став одним із командувачів звільненням Херсонської області.
У 2023 році Гнатов керував обороною Бахмута, а 24 червня 2024 року указом президента призначено командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Гнатов отримав кілька державних нагород — орден Богдана Хмельницького та Хрест бойових заслуг.
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