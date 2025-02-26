Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова

Андрей Гнатов пробыл на должности командующего восемь месяцев. Буквально в конце января его назначили заместителем начальника Генерального штаба Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Об этом сказано в президентском указе №148/2025 от 26 февраля.

"Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности командующего Объединенных сил ВСУ", — отмечается в документе.

Причины увольнения не уточняются. Гнатов сменил на должности генерал-лейтенанта Юрия Солодя 24 июня 2024 года, пробыв на должности восемь месяцев. Гнатов также возглавил оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

В конце января 2025 года Андрея Гнатова назначили на должность заместителя начальника Генерального штаба Украины.

Увольнение Андрея Гнатова: чем прославился командующий?

Андрей Гнатов в 2001 году закончил Харьковский институт танковых войск и начал военную карьеру в батальоне морской пехоты в Крыму. Там он прослужил до российской аннексии полуострова. С 2016 по 2018 годы Гнатов был начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты.

С 2018 по 2021 годы он руководил этой бригадой, отвечал за формирование подразделения обновленной морской пехоты. В начале полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину в 2022 году Андрей Гнатов был замкомандующего войсками оперативного командования "Юг". Он возглавил оборону Николаева, в ноябре 2022 года стал одним из командующих освобождением Херсонской области.

В 2023 году Гнатов руководил обороной Бахмута, а 24 июня 2024 года указом президента назначен командующим Объединенных сил ВСУ. Гнатов получил несколько государственных наград — орден Богдана Хмельницкого и Крест боевых заслуг.

Фокус ранее перечислял основания, при которых военнослужащих ВСУ освобождают от службы. Их всего три: по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам или если военный совершил преступление.

В январе 2025 года был уволен Дмитрий Клименков, он занимал должность заместителя министра обороны Украины.