Перечень исчерпывающий: кого могут уволить с военной службы в 2025 году

Юристы отметили, что лиц не могут призвать по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и в связи с приговором суда.

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В период действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнослужащих беспокоит вопрос увольнения с военной службы. Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматриваются основания, при которых военнослужащие могут быть освобождены от военной службы, рассказывают юристы юридической компании Іпѕеіпіпіп.

Кого могут уволить с военной службы в 2025 году

Специалисты рассказали, что основания для увольнения с военной службы в 2025 году можно разделить на три группы:

по состоянию здоровья (непригоден к военной службе);

по семейным обстоятельствам (инвалидность, трое детей, уход за родственником инвалидом І или ІІ группы, усыновление ребенка);

приговор суда о признании виновным в совершении преступления с отбыванием наказания в местах лишения свободы.

Уволить с военной службы военнослужащего могут в связи с:

самостоятельным воспитанием ребенка (детей) до 18 лет;

наличием в семье военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет;

необходимостью ухода за ребенком с инвалидностью или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I-II группы;

усыновлением ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;

уходом за женой с инвалидностью I-II группы;

необходимостью осуществлять постоянный уход за членом семьи второй степени родства (братья, сестры, внуки, дед, бабка) который является лицом с инвалидностью I или II группы, если отсутствуют другие лица;

необходимостью осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы, если отсутствуют другие лица;

наличием решения суда об опекунстве над недееспособным лицом;

гибелью близких родственников или если они пропали без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции или обеспечения отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации;

с присвоением звания Героя Украины близкому родственнику.

Ранее юристы рассказывали, кого могут мобилизовать в марте. Некоторых могут призвать в обязательном порядке, некоторые же могут присоединиться в ряды ВСУ добровольно.

Также специалисты называли категории населения, которых не могут мобилизовать во время войны.