Перелік вичерпний: кого можуть звільнити з військової служби у 2025 році

Юристи зазначили, що осіб не можуть призвати за станом здоров'я, сімейними обставинами та у зв'язку з вироком суду.

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В період дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовослужбовців турбує питання звільнення з військової служби. Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачаються підстави, за яких військовослужбовці можуть бути звільнені від військової служби, розповідають юристи юридичної компанії Іnseinin.

Кого можуть звільнити з військової служби у 2025 році

Фахівці розповіли, що підстави для звільнення з військової служби у 2025 році можна поділити на три групи:

за станом здоровʼя (непридатний до військової служби);

за сімейними обставинами (інвалідність, троє дітей, догляд за родичем інвалідом І або ІІ групи, усиновлення дитини);

вирок суду про визнання винним у вчиненні злочину з відбуванням покарання в місцях позбавлення волі.

Звільнити з військової служби військовослужбовця можуть у зв'язку з:

самостійним вихованням дитини (дітей) до 18 років;

наявністю у сім'ї військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

необхідністю догляду за дитиною з інвалідністю чи повнолітньою дитиною з інвалідністю I-II групи;

усиновленням дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

доглядом за дружиною з інвалідністю I-II групи;

необхідністю здійснювати постійний догляд за членом сім’ї другого ступеня споріднення (брати, сестри, онуки, дід, баба) який є особою з інвалідністю I або II групи, якщо відсутні інші особи;

необхідністю здійснювати постійний догляд за одним зі своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю I чи II групи, якщо відсутні інші особи;

наявністю рішення суду про опікунство над недієздатною особою;

загибеллю близьких родичів або якщо вони пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпечення відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації;

з присвоєнням звання Героя України близькому родичу.

Раніше юристи розповідали, кого можуть мобілізувати в березні. Деяких можуть призвати в обов'язковому порядку, деякі ж можуть доєднатись до лав ЗСУ добровільно.

Також фахівці називали категорії населення, яких не можуть мобілізувати під час війни.