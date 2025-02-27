Генерал-майор Андрей Гнатов назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ, — Минобороны

На новой должности генерал-майор Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Related video

Генерал-майор Андрей Гнатов, который вчера, 26 февраля, был уволен с должности командующего Объединенных сил ВСУ, назначен на должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Сегодня своим приказом, по согласованию с президентом Украины, назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На новой должности генерал-майор Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами", — сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Андрей Гнатов имеет более 27 лет опыта в армии, служил на ключевых должностях — от командира бригады морской пехоты до командующего объединенных сил ВСУ и войск оперативного командования "Восток".

Андрей Гнатов: что известно

Андрей Гнатов в 2001 году окончил Харьковский институт танковых войск. Он начал военную карьеру в батальоне морской пехоты в Крыму, где служил до 2014 года, когда РФ аннексировала полуостров. С 2016 по 2018 годы Гнатов был начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, а затем возглавил бригаду.

В Украине в 2022 году Андрей Гнатов был заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг". Он возглавил оборону Николаева, в ноябре 2022 года стал одним из командующих освобождением Херсонской области.

В 2023 году Гнатов руководил обороной города Бахмут в Донецкой области. 24 июня 2024 года он занял должность командующего Объединенных сил ВСУ. Имеет несколько государственных наград — орден Богдана Хмельницкого и Крест боевых заслуг.

Напомним, что 26 января президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".