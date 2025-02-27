"1-2 резких случая в неделю": РФ разжигает недоверие к ТЦК, и ей удается, — Буданов

Руководитель разведки Кирилл Буданов заявил, что пока Украина проигрывает в борьбе против российской дезинформации по мобилизации. По его словам, в сети выглядит так, будто конфликты с военкомами происходят ежедневно, а на самом деле — пару раз в неделю.

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Украине не всегда удается эффективно противодействовать российской пропаганде, один из проигрышей — дезинформация против всеобщей мобилизации. Об этом начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил в интервью "Укринформу", опубликованном 27 февраля.

"Вариант нашей такой всегосударственной — пока не победы, давайте дипломатично скажем в этом смысле — это массированная программа дезинформации, которую они развернули по противодействию мобилизации", — сказал он.

Буданов призвал признать, что вражеская программа "работает серьезно" и действительно влияет на сознание украинского населения. Он вспомнил о публикациях о конфликтах с ТЦК в сети.

"Вы посмотрите, на самом деле один-два каких-то резких случая происходят где-то в неделю примерно. Но когда ты смотришь Интернет, создается впечатление, что это каждый день штук по сто минимум происходит", — пояснил руководитель разведки.

По его словам, это — пример профессиональной ИПСО, призванной влиять на сознание. Также глава ГУР призвал признать, что Россия прилагает усилия для расшатывания политической ситуации в Украине.

"Здесь, как говорится, много факторов влияет на это, но такая методическая работа, она же началась осенью 2023 года, именно направлена на подготовку к, как говорится, посеву недоверия к власти, это середина 2023 года", — добавил он.

Напомним, 26 февраля генерала-майора Андрея Гнатова уволили с должности командующего Объединенных сил ВСУ. 27 февраля в Минобороны сообщили о его назначении заместителем руководителя Генштаба.

Подполковник Кирилл Верес заявил, что в новый 20-й полк Сил беспилотных систем за месяц подали заявки более 10 тысяч человек. Желающих присоединиться к полку было так много, что они "положили" сервер центра рекрутинга.