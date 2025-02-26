"Изменим ход боев": Верес рассказал о задании от Зеленского для полка беспилотных систем К-2

Президент Украины Владимир Зеленский поставил особые задачи для проекта "Линия дронов", рассказал командир полка Кирилл Верес. Если выполнить эти задачи, то РФ потеряет ключевое преимущество на войне.

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Батальон беспилотных систем К-2 в составе 54 отдельной механизированной бригады с декабря 2024 года начал набирать новых людей, чтобы превратиться в 20-й полк Сил беспилотных систем. В течение первых месяцев рекрутинга количество заявок превысило 10 тысяч человек, хотя могут принять только 1,5 тысячи. О том, как продвигается создание полка, о достижениях и о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским командир нового подразделения, подполковник Кирилл Верес рассказал медиа NV.

Беспилотники ВСУ — что рассказал Верес

Верес объяснил, что три года полномасштабной войны РФ руководил батальоном и не хотел идти в другие подразделения или расширяться. Но в какой-то момент войны подразделение полгода защищало определенный отрезок фронта, и он увидел, что лучше держать участок большим количеством людей. Тогда Верес и его бойцы могли бы быть более эффективными, отметил подполковник. Поэтому в итоге и согласился создать первый полк, который войдет в новосозданные Силы беспилотных систем.

"Если мы способны на большее — время принимать решения. Потому что дальше мы эту возможность потеряем, потому что просто потеряем людей, которые способны на большее", — пояснил Верес.

Как формируется полк беспилотных систем Вереса

После принятия решения о полке возникла необходимость набрать людей, продолжил командир. По его словам, в первые дни рекрутов вообще не было и он подумал, что будет иметь такую же проблему, как при мобилизации. Однако позже выяснилось, что люди были: желающие "положили" сервер центра рекрутинга, так их было много.

"Отбором занимаются командиры подразделений, которые будут в нашем составе. По состоянию на сейчас не обработано еще около 2 тысяч заявок [из 10 тысяч]", — заявил подполковник.

Командир рассказал о концепции набора людей в полк:

98% набора — рекрутинг;

также допускается перевод из других подразделений и военные, которые самовольно оставили в часть. Отдельно Верес отметил, что есть проблемы из-за желающих перейти из других подразделений.Он понимает, если возьмет людей, то может "обнажить" участок фронта.

Верес и Зеленский

Командир нового полка беспилотных систем раскрыл некоторые детали проекта "Линия дронов", о старте которого в Минобороны рассказали 9 февраля. В рамках проекта пять лучших подразделений, которые работают с дронами, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Верес сказал, какое предложение озвучил лично он: надо принять определенные законы, чтобы техника быстрее попадала в ВСУ. После этого бойцы услышали отдельный "приказ" от президента. Он не открыл его деталей. Только прояснил, что им четко сказали, каких именно целей нужно достичь.

"Это были определенные конкретные вещи, я бы даже сказал, с цифрами. Без подробностей, но я скажу так: если мы эти цели выполним, то это может просто ключевым образом изменить ход боев и лишить россиян их ключевого преимущества", — сказал Верес.

Отметим, 2 февраля Фокус проанализировал дроны ВСУ, которые имеют дальность 1 тыс. км и могут достать до самых отдаленных НПЗ России. Как пояснил украинский инженер Виталий Брызгалов, дальнобойные БПЛА Сил обороны, похоже, имеют самолетную конструкцию. Для удешевления используется иногда даже древесина, сказал он.

Напоминаем, 26 февраля Генштаб ВСУ рассказал о трех стратегических объектах РФ, до которых добрались Силы обороны.