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Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

Два аэродрома и один НПЗ: Генштаб ВСУ назвал объекты РФ, до которых добрались украинцы (видео)

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Фото: Скриншот | Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу РФ в Туапсе

Украина ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, который перерабатывает 12 млн тонн нефти в год, сообщили в Генштабе ВСУ.

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В ночь на 26 февраля дроны Сил обороны Украины успешно отработали по стратегическим целям Российской Федерации, расположенных в оккупированном Крыму и в порту Туапсе в Краснодарском крае. Благодаря совместной работе нескольких родов войск удалось ударить по двум аэродромам и по одному нефтеперерабатывающему заводу. О деталях ночной атаки по РФ Генеральный штаб Вооруженных сил написал на странице Facebook.

Командование указало, что ночью поработали Силы беспилотных систем, Главное управление разведки Министерства обороны и другие подразделения. Генштаб сообщил, что удалось достать по нескольким стратегическим объектам РФ. Названы три цели, на которых взрывалось 26 февраля:

  • военный аэродром "Саки" в оккупированном Крыму;
  • военный аэродром "Кача" — также в Крыму;
  • Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Объекты, названные Генштабом, можно обозначить на Google maps. Карта показывает, что для ударов по аэродромам средства поражения должны были преодолеть 200-300 км, а чтобы достать до НПЗ — почти 500 км.

Атака дронов на РФ, 26 февраля, аэродромы, Туапсе, Генштаб Fullscreen
Атака дронов на РФ — карта попаданий Сил обороны 26 февраля
Фото: Google Maps

В заметке украинского командования отдельно остановились на поражении НПЗ. Согласно данным Генштаба, вероятно повреждение инфраструктуры предприятия, расположенного в порту Туапсе. Мощность Туапсинского НПЗ — 12 млн тонн в год. При этом 90% продуктов нефтепереработки идет на экспорт, а часть — для снаряжения военной техники ВС РФ. На спутниковых картах местности можно увидеть, что на территории предприятия и порта — около сотни резервуаров для нефти и нефтепродуктов, которые россияне продают за границу.

Атака дронов на РФ, 26 февраля, Туапсе, фото Fullscreen
Атака дронов на РФ — как выглядит Туапсинский НПЗ
Фото: Википедия
Атака дронов на РФ, 26 февраля, Туапсе, фото, карта, спутник Fullscreen
Атака дронов на РФ — как выглядит Туапсинский НПЗ из космоса
Фото: Google Maps

Тем временем в Telegram-канале росСМИ Astra подсчитали, что с 1 января по 26 февраля 2025 года ВСУ атаковали 28 топливно-энергетических объекта РФ в 16 регионах.

Атака дронов на РФ — что произошло 26 февраля

Отметим, в ночь на 26 февраля жители российского города Туапсе начали публиковать видео с кадрами фейерверков неизвестного происхождения в ночном небе. При этом они утверждали, что слышат взрывы из-за налета беспилотников. Кроме того, позже появились звуки вторичной детонации, которые раздавались в направлении морского порта.

Глава ЦПД СНБО лейтенант Андрей Коваленко подтвердил, что украинские средства поражения атаковали порт РФ. При этом через причалы проходит не только нефть РФ, но и уголь, минеральные удобрения, зерновые. Также есть военные грузы — техника, боеприпасы и топливо для Черноморского флота РФ, добавил он.

Кроме того, атаки на Туапсинский НПЗ происходили и раньше. Например, можно отыскать информацию о налетах средств поражения 25 марта и 22 июля 2024 года.

Напоминаем, 24 февраля росСМИ Mash написало, что беспилотники взорвали Рязанский НПЗ, и показало кадры возможного попадания. Между тем 20 февраля издание Newsweek сообщило, что Украине, вероятно, удалось закрыть шесть российских нефтеперерабатывающих заводов.