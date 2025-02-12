"Худший месяц для РФ": горят 10% нефтеперерабатывающих мощностей после удара по НПЗ в Саратове, — Forbes

Накануне вечером украинские дроны пролетели более 700 км, чтобы нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Саратове. На него приходится более 2% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

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Удары украинских БПЛА и ракет по российским нефтеперерабатывающим заводам, хранилищам топлива и насосным станциям трубопроводов нанесли ущерб важнейшей промышленной отрасли РФ в прошлом месяце, временно сократив производство нефтепродуктов в России на 10%. Об этом пишет Forbes.

Февраль в этом отношении может оказаться еще худшим для россиян месяцем на фоне все большего количества ударов украинских беспилотников. Накануне вечером украинские дроны пролетели более 700 км, чтобы нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в Саратове.

Видео, снятые очевидцами, показывают, как над объектом поднимается пламя.

"Украинские санкции против Саратовского НПЗ — беспилотные и необратимые", — иронизировала пресс-служба Сил беспилотных систем, не так давно созданного подразделения.

Удар по Саратовскому НПЗ

Фото: Creative Commons | Саратовский НПЗ, вид с р.Волга

Саратовский завод перерабатывает около 7 млн тонн нефти в год. Это более 2% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, распределенных по примерно 30 крупным заводам. Конечно, НПЗ могут отремонтировать, но не тогда, когда они постоянно взрываются.

Украинские боеприпасы ранее поражали нефтяные объекты в Саратове в прошлом месяце. В пятницу беспилотники поразили нефтеперекачивающую станцию ​​в Ростове и нефтеперерабатывающий завод в Волгограде. А 5 февраля украинская атака — как сообщается, крылатой ракетой нового типа — поразила нефтебазу в Краснодарском крае.

Неумолимый темп украинских ударов усложняет ремонтные работы и истощает ресурсы, необходимые российским компаниям для увеличения добычи и экспорта нефти для достижения государственных целей. На этом фоне "Роснефть", крупнейший производитель нефти в России, объявила, что может отказаться от планов модернизации.

Дело не в том, что россияне не пытаются предотвратить атаки. Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight отметила "усиленные меры маскировки и защиты" на некоторых российских базах и складах горючего. Но российская противовоздушная оборона растянута. Нефтяная промышленность разбросана по всей территории России, и, как объяснил отставной генерал-лейтенант армии США Марк Хертлинг, "нельзя защитить везде".

Удары по российским НПЗ

"Кристалл" — один из объектов, где в РФ хранят топливо

Украина уничтожает топливо, необходимое для военной машине РФ. Анализ Sky News показывает, что за последние три месяца увеличилось количество ударов украинских беспилотников по российским нефтехранилищам и другим объектам, связанным с добычей нефти. При этом Киев поражал цели на расстоянии сотен километров, а российская противовоздушная оборона помехой не стала.

Рост ударов дальнобойными БПЛА наблюдался с декабря, продолжился в январе и сохраняется в феврале, согласно данным, которыми располагают журналисты.

"Если эта нефть не доставляется в зону боевых действий, это определенно успешная операция, и мы продолжим такие удары", — сообщил источник журналистов.

Напомним, что, по данным разведки Дании, большая война в Европе возможна через 5 лет. Ведомство выяснило, когда Россия нападет.

Также сообщалось о критическом участке фронта в Курской области, который штурмуют россияне.