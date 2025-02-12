"Найгірший місяць для РФ": горять 10% нафтопереробних потужностей після удару по НПЗ у Саратові, — Forbes

Напередодні ввечері українські дрони пролетіли понад 700 км, щоб завдати удару по нафтопереробному заводу "Роснефти" в Саратові. На нього припадає понад 2% нафтопереробних потужностей РФ.

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Удари українських БПЛА і ракет по російських нафтопереробних заводах, сховищах палива і помпових станціях трубопроводів завдали шкоди найважливішій промисловій галузі РФ минулого місяця, тимчасово скоротивши виробництво нафтопродуктів у Росії на 10%. Про це пише Forbes.

Лютий у цьому відношенні може виявитися ще гіршим для росіян місяцем на тлі дедалі більшої кількості ударів українських безпілотників. Напередодні ввечері українські дрони пролетіли понад 700 км, щоб завдати удару по нафтопереробному заводу "Роснефти" в Саратові.

Відео, зняті очевидцями, показують, як над об'єктом здіймається полум'я.

"Українські санкції проти Саратовського НПЗ — безпілотні та незворотні", — іронізувала пресслужба Сил безпілотних систем, не так давно створеного підрозділу.

Удар по Саратовському НПЗ

Фото: Creative Commons | Саратовський НПЗ, вид з р.Волга

Саратовський завод переробляє близько 7 млн тонн нафти на рік. Це понад 2% нафтопереробних потужностей РФ, розподілених по приблизно 30 великих заводах. Звичайно, НПЗ можуть відремонтувати, але не тоді, коли вони постійно вибухають.

Українські боєприпаси раніше уражали нафтові об'єкти в Саратові минулого місяця. У п'ятницю безпілотники уразили нафтоперекачувальну станцію в Ростові та нафтопереробний завод у Волгограді. А 5 лютого українська атака — як повідомляється, крилатою ракетою нового типу — завдали удару по нафтобазі в Краснодарському краї.

Невблаганний темп українських ударів ускладнює ремонтні роботи та виснажує ресурси, необхідні російським компаніям для збільшення видобутку та експорту нафти для досягнення державних цілей. На цьому тлі "Роснефть", найбільший виробник нафти в Росії, оголосила, що може відмовитися від планів модернізації.

Річ не в тому, що росіяни не намагаються запобігти атакам. Українська аналітична група Frontelligence Insight відзначила "посилені заходи маскування і захисту" на деяких російських базах і складах пального. Але російська протиповітряна оборона розтягнута. Нафтова промисловість розкидана по всій території Росії, і, як пояснив відставний генерал-лейтенант армії США Марк Гертлінг, "не можна захистити скрізь".

Удари по російських НПЗ

"Кристал" — один з об'єктів, де в РФ зберігають паливо

Україна знищує паливо, необхідне для військової машини РФ. Аналіз Sky News показує, що за останні три місяці збільшилася кількість ударів українських безпілотників по російських нафтосховищах та інших об'єктах, пов'язаних із видобутком нафти. При цьому Київ вражав цілі на відстані сотень кілометрів, а російська протиповітряна оборона перешкодою не стала.

Зростання ударів далекобійними БПЛА спостерігалося з грудня, продовжилося в січні та зберігається в лютому, згідно з даними, які мають у своєму розпорядженні журналісти.

"Якщо цю нафту не доставляють у зону бойових дій, це, безумовно, успішна операція, і ми продовжимо такі удари", — повідомило джерело журналістам.

Нагадаємо, що, за даними розвідки Данії, велика війна в Європі можлива через 5 років. Відомство з'ясувало, коли Росія нападе.

Також повідомлялося про критичну ділянку фронту в Курській області, яку штурмують росіяни.