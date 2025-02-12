Критический участок фронта: как россияне штурмуют на Курщине, — офицер (видео)

Старший офицер отделения коммуникаций 80-й отдельной десантной штурмовой бригады Петр Гайдащук отметил, что с начала Курской операции россияне стягивали на это направление фронта различные подразделения.

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Курская область является для России важным направлением фронта. Вооруженные силы Российской Федерации пытаются малыми группами штурмовать украинских военных, однако они находятся в маневренной обороне и удерживают ранее занятые позиции. Об этом в эфире "Киев24" рассказал старший офицер отделения коммуникаций 80-й отдельной десантной штурмовой бригады Петр Гайдащук.

"Противник пытается малыми группами штурмовыми осуществлять атаку на нас. Нам удается отбивать эти штурмы и наносить довольно-таки большие потери россиянам", — добавил он.

По словам военного, с начала Курской операции россияне начали стягивать свои силы. Среди них — различные подразделения морской пехоты, воздушно-десантных сил и так называемые пожарные команды, которые задействованы в критических ситуациях, на критических участках фронта.

"Курщина для них стала критическим участком фронта и они все чаще задействуют, имеют пополнение. Мы понимаем, что Россия имеет больший человеческий ресурс, следовательно, она имеет, откуда брать дополнительные силы. Есть преимущество у противника и в артиллерии, применяют они и бронетехнику, разного рода беспилотные авиационные комплексы", — рассказал Петр Гайдащук.

Он напомнил также о привлечении противником северокорейских военных и отметил, что их тактика значительно отличалась от россиян. Военный добавил, что эти подразделения они смогли уничтожить и их сейчас нет на этом участке фронта.

В Генеральном штабе рассказали, что на Курщине Силы обороны Украины в течение 11 февраля отбили 15 атак российских захватчиков. Россияне также нанесли 40 авиационных ударов с применением 56 управляемых авиабомб и осуществили 634 артиллерийских обстрела позиций ВСУ войск и населенных пунктов, в том числе 29 — из реактивных систем залпового огня.

Напомним, 10 февраля стало известно, что ВСУ прорвались на 5 км вглубь Курской области. Тогда бойцы Сил обороны сражались в двух направлениях от Суджи, пытались вернуть контроль и закрепиться в трех населенных пунктах.

На следующий день, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian отметил, что в случае мирных переговоров с РФ Украина предложит обменять захваченные районы Курской области на часть оккупированных россиянами территорий. Он не уточнил, какие именно оккупированные территории потребует вернуть в обмен на Курщину.