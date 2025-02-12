Критична ділянка фронту: як росіяни штурмують на Курщині, — офіцер (відео)

Старший офіцер відділення комунікацій 80-ї окремої десантної штурмової бригади Петро Гайдащук зазначив, що з початку Курської операції росіяни стягували на цей напрямок фронту різноманітні підрозділи.

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Курська область є для Росії важливим напрямком фронту. Збройні сили Російської Федерації намагаються малими групами штурмувати українських військових, однак вони перебувають в маневреній обороні та утримують раніше зайняті позиції. Про це в ефірі "Київ24" розповів старший офіцер відділення комунікацій 80-ї окремої десантної штурмової бригади Петро Гайдащук.

"Противник намагається малими групами штурмовими здійснювати атаку на нас. Нам вдається відбивати ці штурми і завдавати досить-таки великих втрат росіянам", — додав він.

За словами військового, з початку Курської операції росіяни почали стягувати свої сили. Серед них — різні підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних сил та так звані пожежні команди, які задіяні в критичних ситуаціях, на критичних ділянках фронту.

"Курщина для них стала критичною ділянкою фронту і вони все частіше задіюють, мають поповнення. Ми розуміємо, що Росія має більший людський ресурс, отже, вона має, звідки брати додаткові сили. Є перевага у противника і в артилерії, застосовують вони і бронетехніку, різного роду безпілотні авіаційні комплекси", — розповів Петро Гайдащук.

Він нагадав також про залучення противником північнокорейських військових та зазначив, що їх тактика значно відрізнялась від росіян. Військовий додав, що ці підрозділи вони змогли знищити і їх нині немає на цій ділянці фронту.

В Генеральному штабі розповіли, що на Курщині Сили оборони України протягом 11 лютого відбили 15 атак російських загарбників. Росіяни також завдали 40 авіаційних ударів із застосуванням 56 керованих авіабомб та здійснили 634 артилерійських обстріли позицій ЗСУ військ та населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 10 лютого стало відомо, що ЗСУ прорвались на 5 км углиб Курської області. Тоді бійці Сил оборони бились у двох напрямках від Суджі, намагались повернути контроль та закріпитись в трьох населених пунктах.

Наступного дня, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian зазначив, що в разі мирних перемовин з РФ Україна запропонує обміняти захоплені райони Курської області на частину окупованих росіянами територій. Він не уточнив, які саме окуповані території вимагатиме повернути в обмін на Курщину.