Ліквідували трьох капітанів ЗС РФ: у ГУР розкрили деталі операції з HIMARS і дронами (відео)

В операції брали участь Департамент активних дій ГУР, СБУ, Сили безпілотних систем ЗСУ та ОУВ "Таврія". Після початку польової наради військових РФ по скупченню військ завдали високоточного удару з HIMARS.

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Українські захисники ліквідували трьох офіцерів окупаційних військ РФ на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України в Telegram.

"Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано в результаті успішної операції", — йдеться в публікації.

Зазначається, що в операції брали участь Департамент активних дій Головного управління розвідки, СБУ, Сили безпілотних систем ЗСУ та ОУВ "Таврія". ГУР отримало дані про заплановану зустріч офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ на окупованій частині Запорізької області.

Дані було перевірено і підтверджено, військові розвідники склали план операції, у ній, крім ОУВ "Таврія" і СБС, брала участь тактична група "Тайфун" СБУ. Після початку польової наради російських військових по скупченню військ та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS. Після прибуття групи евакуації окупантів атакували ударні дрони.

Під час операції ліквідовано трьох офіцерів російських окупаційних військ: Дмитра Нагорного, командира 1 батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ; Григорія Крохмальова, заступника начальника штабу з розвідки, начальника розвідки 135-го мотострілецького полку, Юрія Фоміна, командира зенітної батареї військової бази ЗС РФ.

До того ж було знищено 5 одиниць автомобільної техніки окупаційних військ.

Нагадаємо, що головнокомандувач Олександр Сирський анонсував зміни у військовому вишколі новобранців.

Також повідомлялося, що брати в навчальні центри для БЗВП на випадок мобілізації.